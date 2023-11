Borgosatollo: nuovi loculi e ossari per il cimitero comunale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Nella giunta di lunedì 23/10/2023 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo per lavori di manutenzione straordinaria per realizzazione nuovi loculi e cinerari formazione di nuovo vialetto pedonale per abbattimento barriere architettoniche. Il progetto è stato elaborato dall’arch. Marco Domenico Orizio dell’Ufficio Tecnico Comunale con la consulenza per la pratica sismica in relazione alle opere strutturali dell’ing. Nicola Archetti di Ospitaletto (BS). Il quadro economico del progetto è di 95.000€, fondi propri dell’Ente Comunale. Ora verrà effettuato il bando per selezionare la ditta esecutrice dei lavori e poi entro fine anno dare avvio ai lavori di manutenzione straordinaria. Cronoprogramma dei lavori è di circa tre mesi. L’amministrazione Comunale di Borgosatollo intende intervenire sull’edificio comunale del Cimitero sito in via Santissima, per una serie di interventi che riguardano il chiostro 4 (quello di ultima realizzazione) dello stesso. Gli interventi si possono così sintetizzare: • nuova costruzione di n. 72 cinerari e n. 30 loculi prefabbricati in zona sud-ovest, • completamento di ulteriori n. 25 loculi mediante fornitura e posa di rivestimenti in marmo, e completamento di pavimentazioni, • formazione binari per posa monumenti funebri, • realizzazione di nuovo vialetto per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Al fine di sfruttare tutti gli spazi disponibili per contenere ulteriori futuri ampliamenti del cimitero, si è progettata la sistemazione dell’angolo in lato sud ovest del chiostro 4: vista il mutamento delle esigenze di buona parte della popolazione che sceglie la cremazione, rispetto alle scelte storiche di inumare e seppellire i defunti, si è optato per la collocazione di manufatti prefabbricati per la realizzazione di 72 nuovi cinerari e 30 nuovi loculi in continuità con le parti già completate del chiostro.

Tali opere necessitano di particolari accorgimenti, trattandosi di strutture realizzate in zona sismica 2 come l’intero territorio di Borgosatollo; pertanto, verranno realizzati dei nuovi basamenti di fondazione sui quali poggeranno i prefabbricati e delle travi di contenimento delle azioni sismiche orizzontali per contrastare l’eventuale ribaltamento dei manufatti. Il completamento di tale angolo interessa anche il completamento della prima campata di portico, dove sono presenti dei loculi realizzati in calcestruzzo armato risalenti alla realizzazione dell’ampliamento del cimitero (inizi anni 2000), che verranno completati con tutti i complementi in marmo come gli esistenti; verrà contemporaneamente completata anche la pavimentazione di parte del portico antistante ai nuovi loculi e cinerari e alle 5 file di loculi esistenti completate. Al fine di poter collegare i nuovi percorsi con i percorsi sotto i portici esistenti si è prevista la realizzazione di rampe di collegamento con pendenza inferiore al 8% come previsto dalla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche e una pendenza trasversale massima del 1%, sufficiente all’allontanamento delle acque meteoriche e a norma per quanto riguarda la pendenza tollerabile per la percorrenza delle carrozzine dei portatori di disabilità motorie. Altro intervento previsto è la realizzazione di apparati di supporto a terra dei monumenti funebri definitivi per le sepolture; come da regolamento di polizia mortuaria del comune di Borgosatollo, si è prevista la realizzazione di n. 2 file di travetti complete di trave di testa per la posa definitiva dei monumenti funebri, al fine di contenere gli eventuali movimenti dovuti al peso dei monumenti funebri lapidei e del loro assestamento. Nella trave di testa verrà inoltre inserito un cavidotto per l’adduzione ai monumenti della elettricità necessaria al funzionamento delle luci votive.

“Grazie ad una progettualità interna all’Ufficio Tecnico Comunale e alla sinergia con l’ufficio servizi demografici e ragioneria è stato possibile confezionare questo progetto che porterà una grossa manutenzione straordinaria al Cimitero Comunale, permettendo di avere per parecchi anni una corretta copertura di loculi e cinerari per i prossimi defunti. Allo stesso tempo si sta procedendo, alla clemente, alle estumulazioni delle vecchie concessioni di tombe per creare una corretta rotazione all’interno dello stesso cimitero. Come sempre, accanto alla manutenzione, si è data attenzione all’aspetto dell’eliminazione delle barriere architettoniche così come previsto dal Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA) approvato da breve tempo dall’amministrazione Comunale”, dichiara Marco Frusa, assessore ai Lavori Pubblici di Borgosatollo.