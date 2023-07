Bogosatollo: al via i lavori di riqualificazione di cascina Modonesi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Con il mese di luglio 2023 prendono concreto avvio i lavori di riqualificazione di Cascina Modonesi in via Santissima 46 a Borgosatollo. La corte è costituita da una serie di appartamenti (venti) e da un centro sociali ricreativo “Arcobaleno” dove gli anziani si ritrovano quotidianamente il pomeriggio per stare insieme ed effettuare attività. I lavori si svolgeranno in due lotti per un totale di circa 18 mesi. Con l’avvio dei lavori sul primo lotto abbiamo: - I nuclei famigliari spostati, grazie alla preziosa e grata disponibilità della Parrocchia e della Fondazione S. M. Annunciata, presso la ex casa di riposo in via IV Novembre e un nucleo in un appartamento situato nel secondo lotto della Cascina; - Il centro sociale ricreativo Arcobaleno presso il Palazzo Facchi sempre di proprietà della Parrocchia. Il centro sociale continua quindi per l’utenza anziana la sua attività senza interruzioni. La ditta incaricata dei lavori è la “Lucchini Costruzioni Srl.” con sede legale a Sarezzo (BS).

Progettazione esecutiva dell’intervento e Direzione Lavori affidata allo studio Opera Mista Srl di Brescia. Il trasloco dei nuclei famigliari e del centro sociale è stato affidato alla ditta Scabelli di Brescia. L’intervento proposto prevede la realizzazione dei seguenti interventi: - Miglioramento sismico delle strutture portanti - Efficientamento energetico mediante la realizzazione di contropareti con interposto strato di isolamento, sostituzione dei serramenti, coibentazione delle coperture (mediante rimozione del manto di finitura, posizionamento di pannelli isolanti sottocoppo e nuova guaina impermeabile), stesa di strato isolante nel sottotetto a palco morto - Sistemazione delle pavimentazioni ammalorate dei ballatoi - Adeguamento degli impianti elettrici e idraulici - Le operazioni di miglioramento sismico e di efficientamento energetico interesseranno anche la parte destinata a servizi pubblici, sia per il salone destinato a centro di aggregazione per anziani sia per le piccole sistemazioni del cortile interno e del giardino a seguito degli interventi proposti; - sistemazione e riqualificazione del Parco Torosani adiacente alla Cascina. Intervento finanziato completamente da fondi pubblici Nazionali derivanti da fondo complementare del Pnrr pari a 2.934.600,00 €.

“Un altro grosso cantiere che prende avvio su edifici pubblici a Borgosatollo. Grazie al finanziamento ottenuto, alla tenacia politica di noi Amministratori e al professionale lavoro degli uffici Comunali coordinati dall’Ufficio Tecnico è stato possibile dare inizio al cantiere nei tempi stabiliti. Al termine potremo offrire ai nuclei famigliari appartamenti più confortevoli, riqualificati e che avranno un migliore impatto sul risparmio energetico, con minor costo delle bollette, e sul profilo dell’antisismico. Amministrare un Comune attraverso atti concreti che possono incidere positivamente sulla qualità della vita delle persone e della Comunità intera”. Frusca Marco – Assessore Area Tecnica del Comune di Borgosatollo