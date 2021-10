Borgosatollo: contributo regionale per acquisto di due auto elettriche

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Il Comune di Borgosatollo ha ottenuto un contributo di Regione Lombardia di 16.000€ per l’acquisto di due macchine elettriche per sostituire altre due macchine benzina in uso all’Ufficio Tecnico e all’Ufficio Assistenza. Le due macchine, unicamente elettriche di categoria M1 con zero emissioni di CO2, sono state opzionate presso la concessionaria incaricata e saranno operative nei primi mesi del 2022 in base alle consegne di veicoli elettrici programmati. Il costo totale delle due macchine elettriche è pari a 44.764€, a cui va sottratto: il contributo per la rottamazione delle due auto del Comune (5.264€ totali), il contributo statale per l’acquisto di macchine elettriche a zero emissioni (12.000€ totali) e il contributo del bando Regionale (16.000€ totali).



A carico del Comune di Borgosatollo rimane quindi la somma, già coperta nel bilancio 2021, di 11.500 euro. Le macchine scelte sono due SPRING COMFORT PLUS ELECTRIC 45 (33kW) bianche della Dacia. Macchine con autonomia di circa 250 km, necessaria agli uffici comunali per brevi spostamenti sul territorio e per operazioni legate all’attività istituzionali dell’Ente (consegna pasti anziani, sopralluoghi tecnici, riunioni istituzionali fuori sede, corsi di aggiornamento, …).



“La partecipazione a questo bando e l’ottenimento delle risorse per ammodernare il parco macchine del Comune con autoveicoli a zero emissioni, è un altro concreto tassello che testimonia l’attenzione dell’Amministrazione Comunale ai temi della sostenibilità ambientale e ad evitare l’inquinamento dell’aria, oltre a garantire una sostenibilità economica e moderna degli strumenti a disposizione dell’Ente. Un ringraziamento al consulente alle vendite sig. Nicola Montanari della concessionaria Manelli S.p.A. di Brescia che ci ha con estrema professionalità e attenzione seguito e guidato all’acquisto delle due macchine elettriche Dacia. Nei prossimi mesi inoltre, grazie ad un accordo con A2A, avremo sul territorio due colonnine pubbliche per la ricarica elettrica. Borgosatollo guarda al futuro con attenzione e concretezza alla sostenibilità ambientale e alle infrastrutture moderne”. Frusca Marco – Assessore ai Lavori Pubblici di Borgosatollo