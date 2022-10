Borgosatollo: attività di manutenzione ordinaria svolta dagli operai comunali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Oltre alle molte attività di manutenzione straordinaria e di riqualificazione di edifici comunali, che per la totalità vengono appaltati a ditte esterne attraverso gare; non va dimenticata la quotidiana e spesso poco visibile attività dell’ufficio manutenzione che opera sul territorio. La squadra è composta dal coordinatore, il geometra Ivan Fadini e dai due operai comunali Gianpaolo Filippini e Giuseppe Marinoni.

Il loro è un lavoro che si affianca al mantenimento delle strutture pubbliche, alle manutenzioni ordinarie degli edifici e del territorio, le rifiniture del verde pubblico o di supporto alle realtà associative del territorio. Alcuni esempi nello specifico che sono stati svolti negli ultimi mesi:

pulizia e sanificazione filtri termoconvettori edifici pubblici

recupero rifiuti cantiere scuola secondaria;

pulizia ramaglie verde pubblico;

riqualificazione impianto di illuminazione scuola infanzia Collodi;

recupero materiale da scarto e manutenzione cassette wc asilo Rodari;

posa segnaletica verticale sul territorio secondo anche le indicazioni della Polizia Locale;

gestione lampade Votive al cimitero (allacci-cessazioni); - sistemazioni provvisorie buche stradali con asfalto a freddo;

posa cavi impianti elettrici ed antifurto (Municipio e Archivio Comunale);

trasporti attrezzature varie per manifestazioni di associazioni Patrocinate dal Comune;

sistemazione pozzetti e posa chiusini stradali;

posa tabelloni elettorali e composizione seggi; - fissaggio numeri civici;

manutenzione bagni Biblioteca; - traslochi dei vari Plessi scolastici;

posa cestini per i rifiuti.

“Grazie al contributo costante e quotidiano degli operai comunali è possibile far fronte ad alcune esigenze manutentive negli edifici pubblici e negli spazi pubblici all’aperto. La loro attività - dichiara Marco Frusca, assessore alla manutenzione e decoro urbano di Borgosatollo - spesso si svolge dietro le quinte o accanto ai grandi lavori infrastrutturali che stiamo svolgendo sul territorio ma non per questo sono meno importanti”.