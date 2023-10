Borgosatollo: avviato il cantiere per la costruzione del nuovo asilo da un milione di euro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

In data 09/10/2023 è stato avviato il cantiere per la realizzazione del nuovo asilo nido in via G. Di Vittorio, accanto all’attuale plesso della scuola dell’infanzia statale Rodari. Si creerà un ambito scolastico 0-6 anni in strutture pubbliche: il nido gestito da una cooperativa incaricata con bando dal Comune e la scuola dell’infanzia Rodari all’interno dell’IC Borgosatollo con le regole del Ministero dell’Istruzione. Il nuovo asilo nido edificato in parte sull’attuale giardino del Rodari e per la gran parte realizzato sull’area edificabile adiacente, avrà la possibilità di ospitare fino a 60 bambini (il doppio rispetto all’attuale struttura del Paperotto). Il nuovo plesso avrà una superficie coperta di 616 mq e sarà costituita da 4 aule ognuna composta da zona gioco, zona nanna e bagni per i bambini. Inoltre, nella struttura sarà presente una zona accoglienza, due zone uffici e tutto un comparto legato ai servizi igienici per il personale e gli esterni, la lavanderia, la zona smistamento pasti e il locale tecnico. L’edificio sarà privo di barriere architettoniche, antisismico e energeticamente autonomo e sostenibile con la presenza di pannelli solari. L’edificio avrà anche un ampio spazio esterno dove poter svolgere attività all’aperto e a contatto con la natura. Ci saranno vialetti che collegheranno la zona parcheggio. Tutti i materiali e gli arredi utilizzati saranno idonei a garantire una struttura sicura, moderna, confortevole e a risparmio energetico.

Il quadro economico totale dell’intervento è pari a 1.083.500€ totalmente coperti dai fondi Europei del Pnnr. Il cronoprogramma da progetto prevede la realizzazione in 18 mesi circa. L’impresa che sta effettuando i lavori è la Lucchini Costruzioni S.R.L. con sede legale a Sarezzo (BS).

"In questi giorni ha preso avvio un’opera molto importante e richiesta dalla Comunità di Borgosatollo e non solo: il nuovo asilo nido. La possibilità di avere un nuovo asilo nido con ampio spazio ricettivo darà la possibilità alle famiglie del paese e dei Comuni limitrofi di affidare i loro piccoli bambini ad una struttura educativa professionale mentre i genitori sono al lavoro. Come ogni nuova struttura pubblica anche questa sarà sicura dal punto di vista antisismico, sostenibile dal punto di vista ambientale e dei consumi, confortevole e accogliente per i bambini e il personale educativo. Grazie all’incessante lavoro professionale dell’intero Ufficio Tecnico Comunale, degli studi e imprese incaricate crediamo di poter rispettare le scadenze dettate dall’EU e arrivare nei tempi alla completa realizzazione dell’opera. Questa struttura permetterà di ampliare l’offerta di servizi per la primissima infanzia a Borgosatollo ed evitare che ci siano liste di attesa e famiglie che non possano far frequentare l’asilo nido ai propri figli", commenta Marco Frusca, assessore ai lavori pubblici e istruzione di Borgosatollo.