Borgosatollo: approvato il progetto di riqualificazione del teatro comunale

In data 22/01/2024 la Giunta Comunale di Borgosatollo ha approvato il progetto definitivo esecutivo per la completa riqualificazione del Teatro Comunale sito in Via L. Da Vinci. Dopo aver terminato il primo lotto di lavori che comprendeva la riqualificazione energetica dello stabile (cappotto e nuovi serramenti), il miglioramento antisismico e la tinteggiatura esterna del Teatro, ora sarà possibile affidare la sistemazione della parte interna del Teatro. L’intervento prevede di estendere i lavori prevedendo l’inserimento di una piattaforma elevatrice a servizio degli utenti con ridotta mobilità in modo da consentirne un agevole accesso al palco del teatro. La pavimentazione esistente verrà sostituita con un pavimento in PVC in considerazione dello stato di degrado dello stesso e della necessità di demolirlo nella zona dove verrà istallata la nuova piattaforma.

L’incollaggio del nuovo pavimento su quello esistente comporta la sostituzione di alcune porte interne. Verranno inoltre sostituite le quattro porte di accesso alla platea con porte a taglio termico. In particolare, il progetto consiste in: - Sostituzione pavimento al piano terra con pavimento in PVC; - Rimodulazione delle gradonate per futura sostituzione delle poltrone; - Sostituzione di 5 porte interne (di cui 4 tagliafuoco); - Istallazione di piattaforma elevatrice; - Sostituzione di 4 uscite di sicurezza; - Allargamento della finestra della cabina di regia; - Nuova cabina passacavi tra palco e cabina di regia - Nuove poltroncine rosse in platea per un totale di 208 posti + 4 postazioni per disabili.

Questo secondo lotto ha un costo di 152.000€ coperti attraverso un mutuo a tasso agevolato contratto dal Comune attraverso Cassa Depositi e Prestiti. Il progetto è stato redatto dagli Ing. Carlo Vicentini e Ing. Sergio Martire di Brescia. L’impresa esecutrice sarà la medesima del primo lotto: Societa’ generali costruzioni srl di Toscolano Maderno (BS).

“Questo secondo intervento permette di avere una riqualificazione completa del Teatro Comunale rendendolo sicuro, energeticamente più sostenibile, confortevole, esteticamente pulito e ammodernato. Certamente questo è un luogo che riqualificato permetterà una grande fruizione da parte delle realtà associative locali, da parte delle scuole e anche di realtà associative e culturali di paesi limitrofi. Prosegue l’attività intrapresa dall’Amministrazione Comunale fin dal suo insediamento di riqualificazione e ammodernamento degli edifici pubblici per renderli maggiormente fruibili alla popolazione e più sostenibili dal punto di vista energetico e finanziario. Un ringraziamento ai progettisti, all’impresa esecutrice e all’Ufficio Tecnico Comunale che da subito hanno seguito questo progetto con grande dedizione e professionalità”, ha detta Marco Frusca, assessore ai Lavori Pubblici di Borgosatollo