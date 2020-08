Covid, esplodono i contagi: + 629 in 24 ore. Allerta in Lombardia e Veneto

Coronavirus, il bollettino di oggi 15 agosto e le ultime notizie sull’epidemia

„Coronavirus, gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia nel bollettino del 15 agosto 2020. I contagi continuano a salire secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute. Sono infatti 629 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 253.438 contagi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna le regioni con il maggior incremento di casi.

Coronavirus, il bollettino di sabato 15 agosto

Attualmente positivi: 14.406

Deceduti: 35.392 (+4, +154*, +0,45%)

Dimessi/Guariti: 203.640 (+314, +0,15%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 55 (-1)

Tamponi: 7.520.610 (+53.123)

Totale casi: 253.438 (+629, +0,25%)

*La Regione Emilia Romagna comunica che a seguito di una verifica interna dei dati sui decessi, la Ausl di Parma ha comunicato 154 decessi avvenuti in marzo, aprile e maggio e finora non conteggiati.

Coronavirus, bollettino del 15 agosto 2020: i dati dalle Regioni

In Veneto si registrano 120 nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore, per un dato complessivo di 21.132 positivi dall'inizio dell'epidemia, come riferisce il bollettino della Regione. Sale anche il numero delle vittime, con un nuovo decesso; il totale dei morti (tra ospedali e case di riposo) raggiunge così i 2.096. Forte balzo in avanti dei soggetti in isolamento domiciliare perchè positivi al Covid 19: da venerdì sono cresciuti di 522 unità, passando da 5.963 a 6.485, dei quali 122 con sintomatologia. E' l'effetto dei nuovi focolai, scoperti in particolare nel trevigiano, e della catena di contatti che questi hanno generato. La provincia con il più alto numero di isolamenti è Verona, con 1.905. seguita da Padova (1.218) e Treviso (1.207).

In Lombardia nelle ultime 24 ore si registrano in tutto 94 positivi, di cui 10 debolmente positivi e 3 rilevati a seguito di test sierologici. Per quanto riguarda l’incrudimento dei casi nelle province lombarde, in quella di Milano risultano 34 nuovi casi in più, di cui 16 a Milano Città. A Bergamo 5, 19 a Brescia, 3 a Cremona, 1 a Lecco, 10 a Mantova, 2 in Monza e Brianza, 6 a Pavia, 2 a Sondrio, 7 a Varese. Nessun nuovo caso in provincia di Lodi e in provincia di Como. I ricoverati in terapia intensiva sono 12.

Nelle ultime 24 ore in Alto Adige 9 nuove infezioni da coronavirus (su 1.463 tamponi effettuati il 14 agosto), il che porta il numero totale dei positivi a 2.793 (sui 120.894 tamponi effettuati complessivamente).

In Piemonte 47 nuovi casi di positività al Coronavirus. Quindici, però, sono stati diagnosticati il 13 agosto e inseriti in ritardo a causa di un guasto tecnico che ha riguardato la piattaforma informatica.

In Liguria indica 33 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Sei di loro sono rientrati da viaggi all'estero. Gli ospedalizzati restano 20, di cui tre in terapia intensiva.

In Emilia-Romagna 71 casi in più rispetto a venerdì, di cui 40 asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Dei 71 nuovi casi, 43 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 29 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti, 21 sono collegati a vacanze o rientri dall'estero.

In Toscana sono 10.799 i casi di positività al Coronavirus, 38 in più rispetto a venerdì (7 identificati in corso di tracciamento e 31 da attività di screening)

Sono 11 i nuovi casi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore nelle Marche. Nuove diagnosi: 3 in provincia di Pesaro Urbino, 7 in provincia di Ascoli Piceno e 1 in provincia di Macerata. Questi casi comprendono rientri dall'estero, soggetti sintomatici, asintomatici contatti di casi positivi e screening ambiente di lavoro. Lo rende noto il Gores (Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria).

Nel Lazio secondo i dati della Regione si registrano 58 nuovi casi e nessun decesso. Dei nuovi casi oltre la metà sono di importazione o riguardano giovani di rientro dalle vacanze, fa sapere l’assessore alla sanità D’Amato: 7 da malta, 7 da Romania, 4 da Spagna, 6 da Grecia (4 da Corfù), 3 da Croazia, 2 dalla Bielorussia, 1 dall’Albania. “Siamo tornati ai livelli di maggio, se continua così si rischia di pregiudicare l’apertura delle scuole in sicurezza”, è il commento di D’Amato.

In Campania si registrano 18 nuovi contagiati dal coronavirus.

In Calabria sono stati effettuati 132.030 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.345 (+10 rispetto a venerdì), quelle negative sono 130.685, rende noto il bollettino della Regione.

In Puglia 1.745 test per l’infezione da Covid-19 e 22 casi positivi di cui sette residenti in provincia di Bari, 13 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto. Non sono stati registrati decessi. Il totale dei casi positivi di Covid in Puglia è di 4.833.

Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano in Sardegna 5 nuovi casi. Si tratta di quattro cittadini extracomunitari migranti nel Sud della Sardegna e uno nella Città Metropolitana di Cagliari (un residente testato positivo al rientro dalla Spagna).



