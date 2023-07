Il ritorno del Bigio in piazza: Sgarbi scrive alla Loggia

Imperversa, come non mai, il dibattito ai più alti livelli sulla collocazione del Bigio, il colosso di Arturo Dazzi, battezzato originariamente l'Era Fascista, che da decenni giace steso nei magazzini del Comune di Brescia. L'ultima notizia è che Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, avrebbe scritto una lettera indirizzata alla Loggia (verrà spedita lunedì, secondo il quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane) sollecitando la nomina di una commissione, e in definitiva il ritorno della statua in piazza Vittoria. Arbitro della commissione, Luca Rinaldi, Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Brescia, Cremona e Mantova, da sempre favorevole al ricollocamento del Bigio.

Se il centrodestra è sulla stessa lunghezza d'onda del Soprintendente, e di Sgarbi, il centrosinistra compatto (compreso il sindaco, Laura Castelletti) ha diffuso una nota per affermare che il Bigio non tornerà mai in piazza. “Le recenti dichiarazioni del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi in merito alla ricollocazione della statua ‘l’era fascista’ sul piedistallo di piazza Vittoria suscitano contrarietà – si legge nel comunicato –. Con la caratteristica veemenza Sgarbi chiede il riposizionamento del Bigio nel luogo in cui lo collocò il regime fascista, arrivando addirittura a evocare nella figura del soprintendente un commissario incaricato a tal fine. Ci permettiamo di rispondere citando le stesse parole che il sottosegretario Vittorio Sgarbi utilizzò in una intervista al principale quotidiano locale l’11 aprile 2015: ‘La storia va rispettata. E nella storia di Brescia c’è anche nel 1945 la rimozione da piazza Vittoria di quella statua dal forte valore simbolico. Non si può non tenerne conto. Il recupero artistico dell’opera di Dazzi ha senso ed è certamente condivisibile; una soluzione positiva e rispettosa potrebbe allora essere una sua musealizzazione’. E ancora: ‘il suo legame con il fascismo era ed è indiscutibile, piaccia o no è innegabile'”.

Per il centrosinistra una strada percorribile sarebbe quella della musealizzazione della statua. Già, ma in quale museo?