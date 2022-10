Bergamo e Brescia Capitale della Cultura: svelati i primi 10 progetti

«I volti della capitale atto I»: questo il nome del primo grande appuntamento pubblico per l'incredibile 2023 culturale, ormai alle porte, per Brescia e Bergamo. Nella cornice d'eccellenza del teatro Grande, e in contemporanea al Teatro Sociale di Bergamo, i primi cittadini, Emilio Del Bono e Giorgio Gori, i due assessori alle Cultura, Laura Castelletti e Nadia Ghisalberti, hanno presentato alle rispettive cittadinanze 10 progetti, i primi messi in cantiere in un cartellone ancora in corso di definizione, che a regime conterà centinaia di iniziative che coinvolgeranno non solo i due capoluoghi ma anche le province. Di seguito i 10 progetti della Leonessa.

Il cammino delle due sorelle

Promosso dall'associazione Slow Ride Italia, Il Cammino tra Brescia e Bergamo vuole promuovere in un unico percorso tanti dei luoghi meno conosciuti, valorizzandoli in chiave sostenibile, esaltando peculiarità, tradizioni e prodotti dei territori.

50 miglia: la catena umana con 40mila persone

Brescia e Bergamo saranno unite simbolicamente in una catena umana grazie a strisce di tessuto o a maglia della lunghezza di un metro e mezzo, create da "Viva Vittoria" per fare squadra contro la violenza sulle donne.

Le città invisibili

Il CTB, Centro Teatrale Bresciano, presenterà lo spettacolo «Le città invisibili. Il futuro è un dovere», ispirato al romanzo di Italo Calvino, con la drammaturgia originale di Marco Archetti e Silvia Quarantini e la regia di Fausto Cabra. È un progetto di teatro collettivo che vedrà il coinvolgimento di 20 attori.

Inedita: borghi, castelli e fortezze

Dalla collaborazione tra Teatro de Gli Incamminati, Fondazione Castello di Padernello, associazione Pianura da Scoprire e Fondazione Provincia di Brescia Eventi, nasce il progetto Inedit- Nuovi racconti per antichi castelli, al fine di valorizzare borghi e castelli con le storie in essi custodite.

Open: Il Grande accessibile

Il progetto del Teatro Grande di Brescia è finalizzato al miglioramento della fruizione dello spettacolo per i disabili sensoriali: da un lato consente la fruizione degli spettacoli attraverso una particolare tecnologia (audiodescrizioni e ascolto assistito) dall’altro prevede dei percorsi di approfondimento (visite in Lis, sovratitoli, percorsi tattili e laboratori per i più giovani) che sono di ausilio per la comprensione degli spettacoli.

Culture Care

Si propone di creare una proposta di eventi teatrali d'arte e partecipativi, co-progettati e co-prodotti da artisti, operatori, utenti dei servizi e cittadini. Vuole veicolare un messaggio che permetta di riconoscere la salute mentale come un concetto inscindibile dalla partecipazione dell'individuo alla società.

Bandeinsieme2023

Bande Musicali Bresciane, in collaborazione con l’omologa realtà bergamasca, proporrà ogni prima domenica del mese per tutto il 2023 nelle piazze cittadine sfilate di organici bandistici da parata.

Land Music

Un concerto commemorativo che unisce le province di Bergamo e Brescia facendo suonare simultaneamente il maggior numero di campanili. Ciascun campanile eseguirà un numero di rintocchi pari al numero delle vittime della pandemia nella parrocchia o Comune di appartenenza, contribuendo così a creare un «concerto esteso».

Festival dell’educazione

Per valorizzare l'eccellenza bresciana nell'ambito pedagogico e didattico, attraverso la condivisione con i pubblici internazionali di un grande momento dedicato all'educazione, alla conoscenza, alla trasformazione della comunità.

Custodi della bellezza

Per favorire la conoscenza del patrimonio artistico custodito all'interno di sei chiese del centro storico di Brescia e del significato che lo stesso ricopre dal punto di vista culturale, artistico e religioso per l'intera comunità.