Piovono cantieri sull'ex Statale: 7 semafori in meno di cinque chilometri

Sette semafori in meno di cinque chilometri: è l'effetto dei cantieri in corso in Valcamonica tra Berzo Demo e Sellero, tra le località di Scianica e Saletto. Ne dà notizia Bresciaoggi: in questi giorni sono operativi almeno quattro cantieri, a partire da quello del nuovo collettamento fognario per i paesi di Berzo, Cedegolo e Sellero. Solo questo, per capirci, ha comportato il posizionamento di cinque semafori provvisori sull'ex Strada statale 42. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con code e rallentamenti.

Un altro cantiere, poco più in là, riguarda il nuovo marciapiede che arriverà fino alla località di San Zenone, ancora a Berzo demo: anche qui è tutt'ora attivo un semaforo per la regolamentazione provvisoria del traffico. Primo sospiro di sollievo per gli automobilisti: il settimo semaforo, attivo fino a poco fa per un altro cantiere, è stato appena smontato.