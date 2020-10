Pericolo assembramenti, il Coronavirus ferma lo storico aperitivo bresciano

Il coronavirus ha cambiato le nostre abitudini, e non lo scopriamo di certo oggi. Ma, a conferma dell'assunto, arriva anche la decisione dell'Osteria Bianchi di Brescia di annullare il celebre aperitivo del sabato mattina con vino bianco e 'bertagnì', che da sempre richiama decine e decine di aficionados.



Il 'bertagnì' è uno dei pochi street food di chiara origine bresciana: si tratta di baccalà tagliato a pezzi, avvolto in pastella e fritto in olio bollente. Una tradizione risalente al '400, quando il nostro territorio entrò a far parte nei domini della Repubblica Marinara di Venezia.

Questo l'annuncio su Facebook del ristorante: