Per Beatrice una maturità da 100: "Ero preparata, ma non me l'aspettavo"

In tasca un diploma di maturità, conseguito con il massimo dei voti, e in testa i programmi dei corsi universitari che le interessano e tra cui deve scegliere in tempi stretti, strettissimi. Il nome di Beatrice Cagni compare nella ristretta lista degli studenti dell’istituto cittadino Lunardi, che hanno chiuso il percorso scolastico con una votazione di cento centesimi.

Soddisfatta e ancora, comprensibilmente, raggiante per il traguardo conseguito, racconta i tanti comprensibili timori delle lunghe giornate e delle altrettante interminabili nottate che hanno preceduto le tre prove d’esame. La 19enne di casa in città frequentava l’indirizzo "Relazioni internazionali per il marketing" e si è affacciata alla Maturità con un ‘bottino’ di 38 crediti per la media dei voti del triennio (il massimo è di 40): ha superato gli scritti e l’orale con il massimo dei punti (20 ciascuno).

Punteggio massimo e punti 'bonus' dai professori

"Avevo la media del 9 in tutte le materie - ci spiega - ma sinceramente non credevo di poter uscire con 100, ed è stata una gioia immensa. Devo ringraziare tutti i miei professori: mi hanno concesso qui due punti di bonus che mancavano per arrivare al punteggio massimo”.

Chi ben comincia, dice il detto, è metà dell'opera. E Beatrice ha tirato un sospiro di sollievo già poco dopo aver letto le indicazioni della prima prova, il temutissimo tema. La 19enne non ha scelto la traccia più gettonata, quella dedicata al testo "Elogio dell'attesa nell'era di WhatsApp" di Marco Belpoliti, ma il tema argomentativo da scrivere a partire da "L'idea di nazione" di Federico Chabod (che tante polemiche ha suscitato da parte dei politici di sinistra).

La paura più grande? I docenti esterni

"Quando l’ho vista mi sono stupita, in positivo, perché un pochino me la aspettavo ed era una traccia perfetta per inserire riferimenti storici: era quello a cui puntavo". In discesa anche la seconda prova: un bilancio che Beatrice ha redatto senza commettere nemmeno un errore: "Non mi era mai successo durante l’anno scolastico e quando il professore me lo ha detto sono rimasta sbalordita. La prova che più temevo, e quindi quella per cui ho studiato maggiormente, era l’orale - prosegue Beatrice - soprattutto per la presenza dei professori esterni: tra loro c’era anche quella di tedesco. Sono partita proprio da quella materia: per fortuna la professoressa era molto tranquilla e mi ha messo subito a mio agio. Poi mi sono collegata alle altre materie e dato, che rispondevo correttamente, i docenti mi hanno fatto poche domande. Ecco, avrei preferito parlare di più, approfondire meglio, dato che ero preparata".

I progetti per il futuro

Archiviate le feste e la cerimonia di consegna del diploma, per Beatrice è già tempo di decidere il nuovo percorso di studi. "Vorrei lavorare in campo sociale e inizialmente ero orientata sulla facoltà di Scienze Politiche, ma temo che a livello professionale non mi garantisca molti sbocchi. Quindi credo che resterò con i piedi per terra e opterò per il corso di Economia, Banca e Finanza".