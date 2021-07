Il bando 2021 per premiare le tesi su salute, sicurezza e sostenibilità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

l bando 2021 per premiare le tesi su salute, sicurezza e sostenibilità Per tre mesi, fino al 31 ottobre 2021, è ancora possibile partecipare al Premio indetto dalla Fondazione AiFOS per le migliori tesi di laurea su salute, sicurezza sul lavoro e sostenibilità. Le tesi di laurea rappresentano da sempre un’importante occasione di approfondimento, di analisi ed elaborazione di nuove idee, strategie e soluzioni in grado di fornire strumenti di crescita.



Ed è naturale che nelle situazioni più difficili, come quelle contraddistinte dall’emergenza COVID-19 e dalla diffusione di una pandemia, queste soluzioni e questi strumenti di crescita siano ancora più importanti. In considerazione di questa importanza, ancora più evidente se le tesi riguardano i temi della sostenibilità o della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la Fondazione AiFOS, impegnata nella diffusione della cultura della salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, ha indetto, in collaborazione con l’Associazione AiFOS, il nuovo Bando Tesi di Laurea 2021 per il “Premio tesi di laurea nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro e sostenibilità”.



Le tesi e le soluzioni in materia di sostenibilità, salute e sicurezza sono poi messe a disposizione di tutti gli interessati, non solo studenti, ricercatori e accademici, attraverso la “Biblioteca Tesi Sicurezza”, uno spazio online che raccoglie tutte le tesi che partecipano al Premio. Le informazioni sul premio tesi di laurea 2021 Ricordiamo che il Bando Tesi di Laurea 2021 riguarda tesi, discusse tra il 9 novembre 2020 ed il 31 ottobre 2021, che trattino i seguenti temi: • Salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, declinata in uno dei seguenti ambiti: o ambito giuridico, normativo, organizzativo; o ambito tecnico, ingegneristico, medico; o ambito psicologico, educativo, formativo, relazionale. • Sostenibilità in ambito lavorativo, declinata in uno o più dei seguenti argomenti: benessere organizzativo, parità di genere, lavoro dignitoso, diversity management, conciliazione vita-lavoro, corretta gestione ambientale e consumo aziendale responsabile.



La partecipazione al Premio tesi di laurea è completamente gratuita e il termine ultimo per l’invio degli elaborati è fissato al 31 ottobre 2021. Il link per poter scaricare il bando di concorso e la domanda di partecipazione alla selezione: https://fondazioneaifos.org/premio-tesi-di-laurea Le tesi che saranno selezionate nel 2021 e le tesi premiate nel 2020 Per il Premio tesi di laurea 2021 la Commissione valutatrice selezionerà: - 3 tesi di lauree triennali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, una per ciascuno dei tre ambiti individuati (ambito giuridico, normativo, organizzativo; ambito tecnico, ingegneristico, medico; ambito psicologico, educativo, formativo, relazionale); - 3 tesi di lauree magistrali/master di primo livello in materia di salute e sicurezza sul lavoro, una per ciascuno degli ambiti individuati; - 1 tesi in materia di sostenibilità.



Le 7 tesi selezionate avranno diritto ad un riconoscimento economico di € 500,00, alla pubblicazione della tesi sui siti di Fondazione AiFOS e di AiFOS, a un abbonamento ai “Quaderni della Sicurezza” e a un attestato di partecipazione. Segnaliamo i titoli delle tesi premiate nell’edizione del 2020: - “4 day-week: implementazione della legge di Parkinson e del principio di Pareto allo smart working. Analisi del caso Perpetual Guardian” (Università Cattolica del Sacro Cuore) - “Analisi approfondita degli infortuni a fini di prevenzione: implementazione di un approccio computer-assistito specifico per attività in sotterraneo” (Università degli Studi di Torino) - “La sicurezza condivisa. L'utilizzo dello strumento di incident e near misses reporting” (Università degli Studi di Udine) - “Salute e sicurezza dei lavoratori nella contrattazione collettiva: una prospettiva multilivello” (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia) - “Definizione di criteri ambientali e di salute e sicurezza nella gestione del rischio della Supply Chain: caso studio Leroy Merlin Italia” (Università degli Studi di Padova) - “IN2 - informazione infortunistica” (Università di Roma La Sapienza) - “Integrating Statistics based Fire Risk Assessment with Building Life-cycle Management” (Università del Salento) - “Benessere, salute e sicurezza del lavoro con disabilità nella legislazione e nella prassi. Un caso di studio” (Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza). Lo strumento della Biblioteca Tesi Sicurezza Le tesi saranno pubblicate anche in una biblioteca virtuale - la “Biblioteca Tesi Sicurezza” - dedicata a tutte le tesi di laurea in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sostenibilità che hanno partecipato al Premio dal 2014 ad oggi.



Le tesi di laurea inserite nella Biblioteca sono di libera consultazione e sono accessibili, tramite database, con la semplice creazione di un account gratuito. Con il consenso degli autori, la Fondazione rende pubblici gli elaborati, li rende liberamente consultabili mettendoli a disposizione di tutti coloro che sentano l’esigenza di approfondire queste tematiche. Questo è il link per accedere alla Biblioteca Tesi Sicurezza: https://bibliotecatesi.fondazioneaifos.org/ Invitiamo tutti gli studenti laureati/laureandi - autori di tesi di laurea triennale, specialistica, magistrale, o master di primo livello - ad elaborare e presentare, entro la data del 31 ottobre 2021, le proprie tesi alla segreteria del “Premio tesi di laurea nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro e sostenibilità”. Segreteria del Premio: Fondazione AiFOS c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia, via Branze, 45 – 25123 Brescia Tel. 030.6595037 Fax 030.6595040 info@fondazioneaifos.org 22 luglio 2021