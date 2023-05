Tre Bandiere Blu in Lombardia: sono tutte sul lago di Garda

226 in Italia, solo tre in Lombardia, tutte nella nostra provincia. Sono Gardone Riviera, Toscolano Maderno e Sirmione le Bandiere Blu 2023 per la qualità e il rispetto di standard ambientali. Se per Gardone Riviera è una felice (e meritata) riconferma, per Toscolano Maderno e Sirmione si tratta di una piacevolissima prima volta.

Il riconoscimento internazionale, istituito nel 1987, è assegnato ogni anno dalla Fee (Foundation for environmental education). La Bandiera Blu è un eco-label per la certificazione della qualità ambientale delle località turistiche balneari. L’obiettivo principale del programma è quello di promuovere nei Comuni rivieraschi una conduzione sostenibile del territorio, attraverso una serie di indicazioni che mettono alla base delle scelte politiche l’ attenzione e la cura per l’ambiente. Ai fini della valutazione, la qualità delle acque di balneazione e considerata un criterio imperativo, solo le località le cui acque sono risultate eccellenti, possono presentare la propria candidatura. Tra gli altri criteri presi in esame si trovano anche: la depurazione delle acque reflue, la gestione dei rifiuti, la regolamentazione del traffico veicolare, la sicurezza ed i servizi in spiaggia.

“Si tratta di un punto di svolta - spiega il sindaco di Toscolano Maderno Delia Maria Castellini -, che non solo eleva il nostro territorio, ma l’intera comunità e l’economia locale. Sono certa che ne trarranno tutti grande giovamento. Saranno i cittadini e gli operatori della ricettività i primi custodi di questa Bandiera Blu; loro potranno e dovranno sventolarla fieramente per migliorare ancora di più la qualità di tutto il turismo toscomadernese".

Sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco di Sirmione, Luisa Lavelli, e Stefano Ambrosini, Consigliere Comunale incaricato Innovazione e Ambiente : "Gardone Riviera si conferma per 13 anni di fila unica come località certificata dalla FEE con la Bandiera Blu. Il lavoro, iniziato oramai 3 mandati fa nel 2009, ha portato l'innalzamento della qualità dei servizi erogati per i turisti e i fruitori della Città Giardino".

A livello nazionale, a guidare la classifica è la Liguria, seguita dalla Puglia. Ecco l'elenco completo dei 226 Comuni rivieraschi che hanno ottenuto la Bandiera Blu assegnata dalla FEE Italia.

PIEMONTE (5) - provincia di Verbano-Cusio-Ossola: Cannobio, Cannero Riviera, Verbania; provincia di Novara: San Maurizio d'Opaglio, Gozzano.

LOMBARDIA (3) - provincia di Brescia: Toscolano-Maderno, Gardone Riviera, Sirmione;

TRENTINO ALTO ADIGE (10) - provincia di Trento: Bedollo, Baselga di Pine', Pergine Valsugana, Tenna, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Lavarone, Levico Terme, Sella Giudicarie, Bondone.

LIGURIA (34) - provincia di Imperia: Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina; provincia di Savona: Laigueglia, Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze; provincia di Genova: Sori, Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia; provincia di La Spezia: Framura, Bonassola, Levanto, Lerici, Ameglia.

TOSCANA (19) - provincia di Massa Carrara: Carrara, Massa; provincia di Lucca: Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio; provincia di Pisa: Pisa; provincia di Livorno: Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino, Marciana Marina; provincia di Grosseto: Follonica, Castiglione della Pescaia, Grosseto, Orbetello.

FRIULI VENEZIA GIULIA (2) - provincia di Gorizia: Grado; provincia di Udine: Lignano Sabbiadoro.

VENETO (9) - provincia di Venezia: San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia, Chioggia; provincia di Rovigo: Rosolina, Porto Tolle.

EMILIA ROMAGNA (10) - provincia di Ferrara: Comacchio; provincia di Ravenna: Ravenna, Cervia; provincia di Forli'-Cesena: Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli; provincia di Rimini: Bellaria, Igea Marina, Riccione, Misano Adriatico.

MARCHE (18) - provincia di Pesaro Urbino: Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Mondolfo; provincia di Ancona: Senigallia, Ancona, Sirolo, Numana; provincia di Macerata: Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche; provincia di Fermo: Fermo, Porto San Giorgio, Altidona, Pedaso; provincia di Ascoli Piceno: Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto.

ABRUZZO (14) - provincia di Teramo: Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi; provincia di Pescara: Pescara; provincia di Chieti: Francavilla al Mare, Fossacesia, Vasto, San Salvo; provincia di L'Aquila: Villalago, Scanno.

MOLISE (2) - provincia di Campobasso: Termoli, Campomarino.

LAZIO (10) - provincia di Roma: Trevignano Romano, Anzio; provincia di Latina: Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta, Minturno.

CAMPANIA (19) - provincia di Napoli: Vico Equense, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense, Anacapri; provincia di Salerno: Positano, Capaccio Paestum, Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Ispani, Vibonati.

BASILICATA (5) - provincia di Potenza: Maratea; provincia di Matera: Bernalda, Pisticci, Policoro, Nova Siri.

PUGLIA (22) - provincia di Foggia: Isole Tremiti, Rodi Garganico, Peschici, Vieste, Zapponeta; provincia di Barletta-Andria-Trani: Margherita di Savoia, Bisceglie; provincia di Bari: Polignano a Mare, Monopoli; provincia di Brindisi: Fasano, Ostuni, Carovigno; provincia di Taranto: Ginosa, Castellaneta, Leporano, Maruggio; provincia di Lecce: Melendugno, Castro, Salve, Ugento, Gallipoli, Nardo'.

CALABRIA (19) - provincia di Cosenza: Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Diamante, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Trebisacce, Villapiana; provincia di Crotone: Ciro' Marina, Melissa, Isola di Capo Rizzuto; provincia di Catanzaro: Sellia Marina, Catanzaro, Soverato; provincia di Vibo Valentia: Tropea; provincia di Reggio Calabria: Caulonia, Roccella Jonica, Siderno.

SICILIA (11) - provincia di Messina: Ali' Terme, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Lipari, Tusa; provincia di Agrigento: Menfi; provincia di Ragusa: Modica, Ispica, Pozzallo, Ragusa.

SARDEGNA (16) - provincia di Sassari: Badesi, Castelsardo, Sorso, Sassari, Santa Teresa Gallura, Aglientu, Trinita' d'Agultu e Vignola, La Maddalena, Palau, Budoni; provincia di Oristano: Oristano; provincia di Nuoro: Tortoli', Bari Sardo; provincia di Cagliari: Quartu Sant'Elena.

SUD SARDEGNA (1) - Sant'Antioco.