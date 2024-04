Ponte del 1° Maggio: dove saranno posizionati gli autovelox in Lombardia

Come di consueto la Polizia di Stato ha pubblicato il calendario dei servizi di rilevamento della velocità in Lombardia, per la settimana che riguarda anche il ponte del Primo Maggio. I primi autovelox sono già stati posizionati martedì mattina (30 aprile) sull'autostrada A9 tra Lainate e Chiasso, in provincia di Como, e sulla strada comunale tra Meda e Via Vignazzola, in provincia di Monza e Brianza.

Gli autovelox in Lombardia

I rilevatori di velocità saranno poi attivi il Primo Maggio sull'autostrada A60 in territorio di Varese, il 2 maggio sulla Strada statale 671 della Valle Seriana in provincia di Bergamo, il 3 maggio sulla Strada statale 9 (la Via Emilia) in provincia di Lodi, il 4 maggio sia sulla A4 Torino-Trieste (in territorio di Milano) che sulla A7 Milano-Genova (in territorio di Pavia), oltre che sulle statali 671 della valle Seriana (Bergamo) e Via Emilia (a Lodi). Sulla Strada statale 9 (Via Emilia), in territorio di Lodi, autovelox confermati anche domenica 5 maggio.

Le localizzazioni segnalate si riferiscono alle postazioni di rilevamento mobile che saranno gestite dalla Polizia Stradale: questo non vieta che altre forze dell'ordine (come la Polizia Locale) non possano intervenire con postazioni mobili nei propri territori di competenza. Senza dimenticare gli autovelox fissi, che rimangono sempre attivi.

Gli strumenti della Polstrada

Il modo migliore per evitare una multa? Mantenere sempre i limiti di velocità. “La Polizia di Stato – si legge in una nota – rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per incentivare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. È importante tenere la velocità sotto controllo”.

Per il controllo puntuale della velocità, la Polizia Stradale utilizza strumenti Autovelox 104C, Autovelox 105, Autovelox 106, Telelaser e Telelaser Trucam. In autostrada, ma anche in Tangenziale Sud a Brescia, è attivo il sistema Tutor per il controllo della velocità media.