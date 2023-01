In paese l'autovelox delle polemiche: 9.500 multe in 2 mesi, più di 150 al giorno

Circa 9.500 multe in meno di due mesi, tra settembre e ottobre, con una media di oltre 150 sanzioni al giorno: sono i numeri - resi noti dal quotidiano L'Arena - relativi all'autovelox di Pai, frazione di Torri del Benaco sul lago di Garda. La circostanza ha scatenato non poche polemiche, a livello locale e non solo: tanto che in questi giorni si sta muovendo anche Migliore Tutela, l'associazione nazionale dei consumatori e delle micro-imprese.

"Installato in modalità assolutamente illegale, occultato e mal segnalato, impossibile da vedere", si legge su Altvelox.it (il portale di Migliore Tutela): "Stiamo parlando del recente autovelox killer che in nome della sicurezza stradale sforna oltre 150 multe al giorno senza avere però le garanzie le certificazioni richieste dalle vigenti normative".

L'affondo di Miglior Tutela

L'autovelox risulterebbe tarato sui 50 chilometri orari: "Nelle ultime settimane - continuano da Miglior Tutela - ci sono pervenute numerose segnalazioni e lamentale, comprovate da molti articoli e servizi giornalistici, che denunciano un massiccio utilizzo, in nome della sicurezza stradale, dell'autovelox fisso posizionato dall'amministrazione comunale di Torri del Benaco, in località Pai". Nella mattinata di lunedì l'associazione ha inviato "formale istanza al sindaco del piccolo Comune del Garda, al fine di ottenere la documentazione completa riferita all'autovelox fisso".

L'associazione non esclude iniziative "sia civili che penali al fine di cessare questo massiccio utilizzo di autovelox a spese e danno dei contribuenti". Ma non chiude la porta a eventuali approfondimenti: "L'associazione Migliore Tutela è a completa disposizione del sindaco di Torri del Benaco per una serena collaborazione, al fine di fare chiarezza sulla questione tecnico-normativa sull'utilizzo del rilevatore elettronico".