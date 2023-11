Dopo anni di stop, torna in funzione l'autovelox lungo la Sp 236

«La Provincia di Brescia ha comunicato che sulla Sp236 in corrispondenza della ferramenta Astori intende ripristinare l'autovelox che già era in funzione anni fa. L'installazione avverrà ad inizio dicembre e la messa in funzione avverrà a metà dello stesso mese.» A dare l'annuncio dell'attivazione di un nuovo autovelox installato nella nostra provincia è Marco Togni, sindaco di Montichiari.

A pochissimi giorni dalla notizia dell'installazione del tutor lungo la Sp19, nel territorio comunale di Gussago, dove verrà misurata la velocità media lungo un tratto di 3 chilometri, si apprende che un nuovo rilevatore - questa volta "istantaneo" - è pronto per scattare fotografie agli automobilisti che corrono. Il rilevatore verrà posizionato lungo la Sp236, e sarà tarato sulla velocità di 90 chilometri orari.

«Durante i giorni feriali - dice il primo cittadino di Montichiari - la mattina in direzione Brescia dalle 7:30 alle 9:00 c'è praticamente un rallentamento unico dalla Comazoo fin dopo l'entrata di Brescia Est, la sera dalle 18:00 il traffico è rallentato sia in direzione Montichiari che in direzione Brescia. Più che altro gli unici veicoli che corrono senza nemmeno rispettare gli stop sono i veicoli che per evitare le code percorrono le controstrade per superare tutta la coda. Credo di non sbagliare - conclude il sindaco - affermando che saranno le sole ore notturne quelle in cui verranno rilevate alla stra grande maggioranza delle infrazioni per velocità».

L'apparecchio, come specificato da Marco Togni, sarà posizionato a inizio dicembre. Per l'attivazione al momento è ipotizzabile una data attorno alla metà del mese.