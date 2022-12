Autovelox mobili, tutte le postazioni in Lombardia fino a Natale: coinvolta Brescia

Anche nella settimana che porta al Natale, non cessa il lavoro degli agenti della polizia stradale lungo le principali arterie della Lombardia: gli agenti saranno infatti presenti sulle strade più importanti con l'ausilio degli autovelox mobili, per vigilare sul rispetto delle regole, in particolare quelle legate ai limiti di velocità.

In settimana, anche l'autostrada A21, nel tratto bresciano, sarà interessata dai controlli. Di seguito, l'elenco completo delle postazioni della Stradale fino al giorno di Natale:

20 dicembre 2022

Strada Provinciale SP / 142 Boltiere - Pontirolo - Treviglio BG

21 dicembre 2022

Autostrada A / 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

A / 22 Brennero-Modena MN

A / 51 Tangenziale Est di Milano MI

A / 9 Lainate-Chiasso CO

Strada Statale SS / 629 del Lago di Monate VA

Strada Provinciale SP / 671 della Valle Seriana BG

Strada Comunale SC / Seregno MB

22 dicembre 2022

Strada Comunale SC /Via Catalani- Giussano MB

23 dicembre 2022

Strada Provinciale SP / 235 di Orzinuovi LO

24 dicembre 2022

Strada Statale SS / 38 dello Stelvio SO

SS / 629 del Lago di Monate VA

Strada Provinciale SP / 142 Boltiere - Pontirolo - Treviglio BG

SP / 235 di Orzinuovi LO



Fonte: Sondriotoday.it