Nuovo autovelox, solite polemiche: «Serve solo a fare cassa»

Una contestazione sia sul posizionamento sia sul limite di velocità massima consentita. Il nuovo autovelox installato dalla Provincia di Brescia lungo la Sp 510, proprio all'uscita sud dalla galleria Montecognolo, ha provocato una valanga di commenti da parte dei bresciani.

L'apparecchio, il sesto lungo la strada che dalla città porta in Valle Camonica (gli altri sono a Roncadelle, Castegnato e Rodengo Saiano, poi nei pressi delle gallerie Trentapassi e Pisogne) si trova all'uscita della galleria che, percorsa in direzione di Brescia, si sviluppa in un lungo rettilineo che potrebbe rendere "problematico" non superare la velocità massima consentita, cioè 70 chilometri orari.

Un commento autorevole sulla questione è quello dell'ex presidente della Provincia di Brescia, Pierluigi Mottinelli, riportato dal quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane: «Sono contrario agli autovelox a 70 km orari sulle strade provinciali - ha evidenziato il politico camuno -. È evidente che i controlli sono necessari ma a 90 km orari, non a velocità inferiori».

Sono in tanti a pensarla come Mottinelli, sui social, anche se a dire il vero non mancano commenti che invitano tutti a rispettare i limiti, non per evitare le multe ma per rendere le strade meno pericolose.