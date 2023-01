Auto: quali sono i modelli più acquistati nel Bresciano

Cambio al vertice nella classifica annuale delle marche di auto più vendute tra Brescia e provincia. Se nel 2021 la prima posizione del podio era occupata dalla Fiat, nel 2022 è stata la Volkswagen ad ottenere il primo posto. Tutto questo però con un significativo calo nelle vendite di auto di prima immatricolazione, crollate del 16,9% rispetto all'anno prima.

I dati. Nel 2021 le automobili nuove vendute nella provincia di Brescia furono 27.125, nel 2022 sono state invece 22.531, in calo appunto del 16,9%. La nostra provincia si conferma al secondo posto in Lombardia dopo Milano e prima di Bergamo (18.861) e Monza e Brianza (19.390).

Per quanto riguarda le case autobilistiche, in testa Volkswagen con 2.179 veicoli venduti, a seguire Fiat con 2.091, Toyota con 1.613, Dacia con 1.538, Mercedes con 1.276, Ford, Renault, Citroen, Opel e Peugeot.

I modelli più venduti? Al primo posto la Fiat Panda con 1.259 veicoli, a seguire Dacia Sandero con 692, Lancia Ypsilon con 684, Volkswagen T-Roc con 600, poi Fiat 500, Dacia Duster, Citroen C3, Toyota Yaris Cross, Ford Puma e Peugeot 208. Anche nel 2021 l'auto più venduta fu la piccola utilitaria targata Fiat.

Infine, l'alimentazione. L'unico segno "più" riguarda le ibride, benzina (+3,6%) o gasolio (+3,5). In testa alla classifica l'alimentazione a benzina, con 7.625 veicoli venduti. A seguire proprio l'ibrida a benzina, 6.407 veicoli, il gasolio con 3.083 veicoli venduti, il gpl (e benzina) con 2.153 e l'elettrico 100% con 1.244 veicoli venduti. Crollo verticale per i veicoli a metano: solo 176 quelli venduti nel 2022, in calo del 69% rispetto ai 568 venduti nel 2021.