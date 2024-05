Perché è stato possibile vedere l'aurora boreale nel Bresciano

Almeno cinque brillamenti solare in successione sono stati associati a emissioni di massa coronale diretti verso la Terra. Prima della spettacolare serata di ieri, i meteorologi statunitensi della NOAA avevano emesso per la prima volta dal 2005 una rara allerta di "tempesta geomagnetica grave". Nel cielo anche a basse latitudini come quella dell'Italia, è stato infatti possibile ammirare una spettacolare aurora boreale come quella a cui di solito si assiste nelle zone dei circoli polari. L'appuntamento è stato davvero unico, ma è probabile che lo spettacolo delle luci danzati possa replicare anche nel fine settimana. Al momento l'allerta per sabato 11 maggio è stata alzata da G2 (moderata) a G4 (severa), in una scala che va da 1 a 5. Dall'Italia sarà possibile ammirare solo un riflesso del fenomeno: benché ci troviamo al picco del ciclo solare, un periodo di massima attività della nostra stella, dalle nostre latitudini difficilmente sarà possibile ammirare nuovamente lo spettacolo pieno dell'aurora, ma – come avvenuto nel recente passato – si tratterà di fenomeni ottici legati alle tempeste solari e conosciuti con gli acronimi "Sar" e "Steve", ovvero i lontani bagliori dell’aurora boreale vera e propria.

All'origine della tempesta solare c'è stata una emissione di massa coronale proveniente da una zona particolarmente ricca di macchie solari. Il video seguente è stato realizzato con il coronografo di una sonda che studia proprio la nostra stella. La sequenza mostra molto bene l'emissione di bolle di plasma incandescente, che dalla superficie del Sole hanno viaggiato verso la Terra fino a scontrarsi contro il campo magnetico del nostro pianeta: un vero e proprio scudo che ha reso possibile la nascita e lo sviluppo di forme di vita.

L'emissione solare avviene da una regione attiva più grande - in proporzione - del pianeta Giove: la sua dimensione è così grande che è possibile vedere una grande macchia scura sul Sole anche senza telescopio, ma con lenti protettive specifiche. L'evento richiama il gruppo di macchie che apparse sulla nostra stella nel settembre 1859 e produsse il brillamento solare più famoso della storia: l'evento di Carrington, una tempesta solare talmente potente da portare l'aurora a illuminare i cieli del Messico e a incendiare i piloni di legno dei telegrafi. All’epoca la rete elettrica e le infrastrutture per le telecomunicazioni globali erano ancora estremamente primitive, se un evento del genere dovesse ripetersi ai giorni nostri i rischi sarebbero evidentemente ben più consistenti.