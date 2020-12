I giovani e l'asma: non abbassiamo la guardia con la pandemia. Ritorna Asthma Training & Teens!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

In un mondo sconvolto dal coronavirus si parla poco di asma giovanile. Con gli ospedali ed il sistema sanitario concentrati sulla pandemia, non bisogna abbassare la guardia e alzare il livello dell'informazione, prevenzione, diagnosi precoce e la cura dell'asma. Ritorna la nuova edizione della Campagna Medico Educazionale ASTHMA Training & Teens “AT&T” per sensibilizzare i giovani sull'asma ed a proteggersi dal coronavirus.



Quest'anno AT&T affronta l'emergenza Covid-19 con una nuova veste digitale offrendo una lezione medico-educazionale sull'asma scaricabile dalle scuole direttamente dal portale web https://campagnasanitaria.wixsite.com/asthmatrainingteens Chiunque può accedere al canale di dialogo CIAO ASMA gestito da medici specialisti per rendere più efficace l'iniziativa, sottolineando il ruolo imprescindibile della diagnosi da parte di uno specialista avvalendosi poi del contributo prezioso del farmacista per migliorare l'aderenza terapeutica.



Questo canale interattivo risponde ai molti dubbi su questa malattia fornendo un grande aiuto alla comunità che ogni anno registra in Italia 500 decessi, praticamente 2 decessi ogni tre giorni. L’Asma bronchiale influenza molto l'emotività del paziente, richiedendo autocontrollo ed una condotta adeguata per ridurre i rischi di crisi respiratorie che possono essere fatali.



Nel corso degli anni AT&T ha raccolto molti consensi nel mondo medico scientifico nazionale ed estero raggiungendo la sua terza edizione contando oltre 1200 followers medici specialisti e farmacisti. Questa iniziativa senza scopo di lucro ha ricevuto numerosi patrocini tra i quali SIAAIC, UNIMEDPROSANTE ed il supporto non condizionato di LUSOFARMACO e GSK.