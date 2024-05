Muraglie bianche in montagna: i passi bresciani sommersi dalla neve

Le immagini pubblicate in questi giorni parlano da sole: una muraglia di neve ancora ricopre i valichi delle montagne nostrane. Gli ultimi aggiornamenti dalla Provincia di Brescia: “Nella giornata di venerdì 24 maggio è stato riaperto il Passo Crocedomini, territorialmente in Comune di Breno, lato Valcamonica-Bazena. A causa del maltempo degli ultimi giorni, che ha ostacolato i lavori di pulizia del piano viabile, si prevede l'apertura del lato Valsabbia per martedì 28 maggio”.

Lavori in corso

Si lavora senza sosta: “Molto complicate – continua la Provincia – sono invece le lavorazioni per la pulizia dalla abbondante neve ancora presente sul manto stradale sul tratto provinciale del lato della Valtrompia-Maniva. Con molte difficoltà, martedì 28 maggio si potrà riaprire un primo tratto della Sp345 dalla località Bonardi alla cava Pedretti. I lavori per l'apertura fino al passo proseguiranno anche nella prima settimana di giugno”.

È invece di competenza Anas, l'Azienda nazionale autonoma delle Strade statali del Gruppo FS, la gestione del Passo del Gavia, tratto di collegamento tra Valcamonica e Valtellina, dal km 15,800 al km 37.800. Salvo imprevisti, la riapertura dovrebbe essere confermata per sabato 1 giugno. Una lunga attesa, ma in passato andò anche peggio: nel 2019 la strada venne riaperta solo il 14 giugno.