Una giovane bresciana alla conquista dello spazio: chi è l'astronauta scelta dall'agenzia spaziale europea

Potrebbe esserci una bresciana nelle prossime missioni spaziali europee. Il condizionale è d'obbligo, per ora, perché il nome della 30enne Anthea Comellini è inserito nella lista degli astronauti di riserva dell'Esa, l'Agenzia spaziale europea.

Nata a Chiari, nel 1992, la 30enne - laureata in ingegneria aerospaziale con il massimo dei voti e lode accademica - è stata selezionata tra gli oltre 22.500 candidati che hanno preso parte alle selezioni per partecipare alla missioni verso la stazione spaziale internazionale. È l'unica donna italiana della nuova classe di astronauti presentata ufficialmente nelle scorse ore a Parigi. Tra le undici riserve c'è solamente un altro italiano: Andrea Patassa.

Appassionata di voli spaziali fin da quando era una bambina, dopo la laurea e il master al Politecnico di Milano, ha proseguito a studiare, conseguendo un diploma alla Scuola di ingegneria di Tolosa. Dalla collaborazione con Thales Alenia Space a Cannes, passando dall'European Space Operations Centre di Darmstadt, in Germania, Comellini ha seguito diverse missioni, fra cui Bepi Colombo e Mars Express.Attualmente lavora al dipartimento di ricerca e sviluppo della Thales Alenia Space a Cannes.

"Sognate in grande e trovate il vostro posto nel mondo"

"Quando ero piccola lo spazio era qualcosa di molto irrazionale; crescendo ho cercato di capire cosa realmente mi piacesse e cosa volessi fare da grande - ha fatto sapere la 30enne di Chiari - .Queste domande mi hanno riportato verso lo spazio, perché sono diventata ingegnere spaziale. Quando poi la selezione è stata annunciata ho pensato che fosse il momento giusto. Tutti i temi che sono adesso trattati dall'Esa sono importantissimi, come il monitoraggio e la mitigazione del cambiamento climatico: lo spazio può essere davvero un fattore fondamentale per aiutarci nel monitoraggio. Poi per quello che è il mio personale background, ho lavorato molto sui problemi relativi ai rifiuti spaziali e quello è un argomento che sento molto vicino".

"Sognate in grande e trovate il vostro posto nel mondo", ha detto poi la riserva astronauta, rivolgendosi ai giovani. E la sua storia, come sottolinea l'amministrazione comunale di Chiari in un post sui social, è proprio la dimostrazione che "i sogni possono diventare realtà, l’importante è inseguirli con passione e tenacia. Sempre".