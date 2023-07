Violento nubifragio: la frana travolge la strada, il sindaco la chiude

La strada che connette Angolo Terme al Colle Vareno è stata colpita da uno smottamento. Nel settembre del 2022, erano stati completati importanti lavori di restauro dopo i danni dell'alluvione del 2019: ora una nuova frana si è abbattuta sulla via molto frequentata dagli amanti del trekking.

Il forte nubifragio della notte di mercoledì ha scatenato un movimento franoso, costringendo il sindaco a firmare un'ordinanza di chiusura. Il terreno di località Muntagni, oggetto dell'intervento di rinforzo da poco concluso, conferma così tutta la sua instabilità.

Attraverso le opere realizzate con i finanziamenti ottenuti dalla Protezione Civile e dalla Regione, lo scorso anno era stato realizzato un canale di scolo per risolvere il problema dell'acqua sgorgante da una sorgente che, in seguito, si riversava sulla strada; la carreggiata era stata inoltre irrobustita con ancoraggi per fronteggiare i movimenti franosi sia a monte sia a valle.

Ma ora si è ripetuta la stessa situazione. Il cedimento di mercoledì si è verificato a pochi metri dalla zona interessata dal cantiere. I detriti trascinati dall'acqua piovana hanno invaso la via, bloccando il passaggio. Alla fine, il sindaco Alessandro Morandini non ha potuto che disporne la chiusura: "Con Ordinanza Comunale la strada è chiusa al transito veicolare e pedonale fino a revoca. Gli uffici sono già al lavoro", si legge nell'avviso sulla pagina Facebook del Comune.