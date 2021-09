Smog, limitazioni confermate: quali auto dovranno fermarsi da gennaio

Si è tenuta ieri la videoconferenza degli assessori regionali all’ambiente di Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna, in preparazione agli incontri del 6 e 7 ottobre a Venezia per discutere in merito al progetto europeo Life Prepair.

Durante l’incontro sono state verificate le attuazioni messe in campo per combattere l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria. Dall’inizio del 2021 Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto avevano già condiviso la necessità di introdurre alcune misure necessarie per la limitazione alla circolazione dei veicoli Euro4 Diesel al termine dello stato di emergenza nazionale, fissato per il 31 dicembre. In Piemonte i provvedimenti sono in vigore già dal 15 settembre.

Gli assessori delle Regioni del bacino padano ribadiscono il proprio interesse nel mettere in campo tutti gli strumenti necessari alla sfida sul miglioramento della qualità dell’aria esprimendo anche la volontà di una maggiore autonomia e un maggiore impegno da parte di tutti i livelli di governo.