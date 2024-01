Gli alpini si preparano in caso di guerra: esercitazione in corso sulla Maddalena

Gli alpini del Battaglione Morbegno (5° Reggimento, quartier generale a Vipiteno) si preparano all’ormai annunciata trasferta militare estiva in Ungheria, quando saranno chiamati a partecipare a una missione Nato, con un addestramento bresciano sul monte Maddalena (attualmente in corso, durerà due giorni). Lo scrive il Giornale di Brescia: le penne nere sono già in azione, il campo base è stato allestito all’esterno del ristorante Le Caravelle, più di 40 gli alpini impegnati nell’esercitazione. A supporto delle operazioni anche vari gruppi alpini locali oltre che a mezzi e operatori sanitari della Croce Rossa.

In gergo tecnico, nelle due notti di esercitazioni gli alpini saranno impegnati nella “controinterdizione d’area”, ovvero attività di controguerriglia: dovranno affrontare vari percorsi (da 15 e 20 km) con dislivello compreso tra i 900 metri, il primo, e 1.250 metri il secondo. L’addestramento proseguirà in altri luoghi e modalità fino alla primavera: a luglio i militari del Battaglione partiranno per l’Ungheria.

La storia del Battaglione Morbegno

Il 5° Reggimento Alpini si forma nel 1882 con i battaglioni Val Dore, Moncenisio e Valtellina. Nel 1886 i battaglioni dipendenti prendono il nome di Morbegno, Tirano ed Edolo. Negli anni e nei decenni le penne nere del 5° Reggimento hanno preso parte alla guerra in Eritrea, alla Grande Guerra, alla Seconda guerra mondiale. Al termine del conflitto, il Reggimento torna in vita a partire dal 1953: inquadrato prima nella brigata alpina Orobica e poi, con la ristrutturazione dell’esercito, affidando bandiera e tradizioni al Battaglione Morbegno. Quest’ultimo, a seguito dello scioglimento della brigata orobica nel 1992, passa in forza alla Tridentina. Nel 1992 il battaglione viene inquadrato nel ricostituito 5° Reggimento Alpini: con la soppressione della Tridentina, nel 2001 il reggimento entra nei ranghi della brigata alpina Julia.