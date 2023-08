Il futuro dell'aeroporto di Montichiari? Sarà un "ponte per l'Africa"

Il progetto "Libia: ponte per l'Africa" coinvolgerà in primis l'aeroporto di Montichiari, che potrà diventare un "hub europeo" per aprire "nuove prospettive di interscambio commerciale". Ne dà notizia l'Ansa, che riporta il progetto presentato dall'associazione di imprenditori "Casa Italia Libia", guidata dal bresciano Vincenzo Massardi, imprenditore che da più 50 anni opera in Libia, e della Camera di Commercio italo-libica, con sede a Roma.

Perché l'aeroporto di Montichiari

"L'aeroporto bresciano di Montichiari - scrive l'Ansa riprendendo il documento diffuso in questi giorni e che sarebbe già stato presentato al ministero dei Trasporti della Libia - si trova in una delle aree più dinamiche d'Italia, in presenza di autostrade, una dogana sempre operativa, magazzini con area a temperatura controllata, un polo logistico con raccordo ferroviario, spedizionieri con pluridecennale esperienza".

Il "ponte" con la Libia sarebbe a sua volta un "ponte" verso i Paesi del Sael e altre nazioni africane più a sud: un futuro hub bresciano, ha concluso Massardi, potrebbe servire anche Austria, Germania, Slovenia, Croazia e Ungheria, con un presunto interessamento da parte della Francia. Il dado è tratto: vediamo che succede.