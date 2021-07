“Adotta una piantina”: l’iniziativa di Casa Ronald McDonald Brescia per il suo Kids Garden

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Brescia, 15 luglio 2021 – Casa Ronald McDonald Brescia offre l’opportunità ai cittadini di donare una piantina che entrerà nel Kids Garden e prenderà il nome del donatore. L’iniziativa è pensata per consentire a tutti di offrire un contributo concreto al progetto di ortoterapia che da qualche anno rientra nel programma della struttura. Un progetto speciale che permette ai giovani ospiti e alle loro famiglie, di trascorrere del tempo spensierato insieme all’aria aperta.



Il Kids Garden di Casa Ronald McDonald Brescia è il piccolo orto creato qualche anno fa dai volontari della struttura, che oggi rappresenta uno spazio della Casa essenziale per chi la frequenta; un luogo dove poter imparare, divertendosi insieme ai propri cari, attraverso il giardinaggio, l’orticultura e la cura delle piante. Attraverso l’ortoterapia, Fondazione ha l’obiettivo di facilitare la socializzazione tra famiglie ospiti, che possono trovare conforto e sollievo nel confronto e nella condivisione. Inoltre, svolgendosi in uno spazio aperto, questo tipo di attività agisce positivamente sul benessere di chi vi prende parte; un progetto rivelatosi fondamentale specie durante i difficili periodi di lockdown. “Il nostro progetto di ortoterapia è interamente dedicato ai bambini e alle loro famiglie; pensato come parte integrante del percorso di cura dei nostri piccoli ospiti.” dichiara Martina Ferrari, Responsabile Casa Ronald McDonald Brescia.



“Ogni giorno ci impegniamo per proporre e coordinare attività al servizio dei nostri ospiti, con l’obiettivo di dare loro il sostegno e l’energia giusti per affrontare il loro percorso di cura, insieme ai loro cari. Attraverso questa l’iniziativa Adotta una piantina vogliamo aprire a tutti la possibilità di contribuire alla nostra missione”. Per partecipare all’iniziativa “Adotta una piantina” contattare Casa Ronald McDonald Brescia allo 030 3390218 oppure inviare una e-mail all’indirizzo: casaronald-bs@fondazioneronald.it