Cosa sono gli adenovirus? Domande e risposte sulle epatiti acute dei bambini

Si contano già una dozzina di presunti casi anche in Italia della misteriosa epatite (definita tale in quanto ad oggi le origini sono ancora sconosciute) che colpisce i bambini: tra questi anche un ragazzino bresciano ricoverato al Civile, uno dei due soli casi rilevati in Lombardia, mentre è notizia di poche ore fa di un primo caso anche in Veneto. Come riferito dal Ministero della Salute, le segnalazioni fanno riferimento a pazienti individuati in Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Sicilia, Toscana e Veneto.

Tra questi un paziente non rientrerebbe nella definizione di “caso”, poiché ricoverato prima di gennaio: altri 2 casi sono in corso di valutazione “per possibili ulteriori cause eziologiche”, mentre 4 casi sono definiti come “sospetti” (esami in corso), due sono “possibili” (età superiore ai 10 anni) e 2 invece i casi confermati. Tra i casi “possibili” c'è anche il ragazzino bresciano, già sottoposto a trapianto ematico.

Che cosa sono gli adenovirus

In due casi sospetti è stata riscontrata la positività a un adenovirus o al Covid-19. Il ruolo giocato dagli adenovirus nella eziologia di queste forme di epatite acuta, però, non è ancora confermato in via definitiva. Resta comunque un ipotesi plausibile: gli adenovirus, ricordiamo, sono virus piuttosto comuni che causano diverse malattie: se ne conoscono almeno 100 sierotipi, di cui oltre la metà in grado di infettare l'uomo.

Per quanto riguarda le formi gravi di epatite sconosciuta, le indagini sono in corso in tutti i Paesi che riportano casi. Le autorità sanitarie del Regno Unito, dove si è verificata la maggior parte dei casi fino ad oggi, ritiene (sulla base delle caratteristiche cliniche ed epidemiologiche dei casi in esame) che una causa infettiva sia la più probabile, in particolare l'infezione da adenovirus.

Cosa provoca l'infezione da adenovirus

Lo scrive il Ministero della Salute nell'ultima circolare pubblicata il 23 aprile scorso. Le infezioni da adenorivus sono comuni e di solito provocano una malattia lieve, con sintomi simili al raffreddore, vomito e diarrea. La maggior parte delle persone infettate da adenovirus non presenta complicazioni: gli adenovirus non causano comunemente l'epatite, che è una complicazione rara, nota di solito tra gli individui immunocompromessi.

Si potrebbe ipotizzare, scrive ancora il Ministero, la comparsa di una nuova variante in circolazione che causi, appunto, una grave epatite nei bambini: oppure che una variante comunemente in circolazione stia colpendo soprattutto i bambini più piccoli forse immunologicamente non protetti in relazione alla minore circolazione di adenovirus durante la pandemia da Covid-19.

Quanti casi rilevati nel mondo

L'ultimo report dell'Organizzazione mondiale della Sanità, anche questo pubblicato il 23 aprile, riporta un totale di 169 casi nel mondo, così distribuiti: 114 in Gran Bretagna, 13 in Spagna, 12 in Israele, 9 negli Stati Uniti, 6 in Danimarca, 5 in Irlanda, 4 in Olanda e in Italia, 2 in Francia e Norvegia, uno in Belgio e Romania. I casi di epatite sconosciuta riguardano bambini e ragazzi da un mese fino a 16 anni di età: già 17 bambini hanno avuto bisogno di un trapianto, con un decesso. La presenza di adenovirus è stata rilevata in 74 casi, di cui 18 del sierotipo F-41: in 20 casi è stata rilevata la positività al Covid-19, in altri 19 casi la positività sia al Covid che all'adenovirus.