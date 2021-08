George Clooney cambia lago: avvistato sul Garda con la moglie Amal

L'attore in trasferta dal lago di Como

Sarà una vacanza o una gita di poche ore? George Clooney è stato avvistato ieri sulla sponda bresciana del Garda, a Gargnano. Ad immortalarlo è stata la mamma della totolare del bar Fontanelle che sul marciapiede di viale Rimembranza ha avvistato l'attore americano in compagnia della moglie Amal Alamuddin.

I due trascorrono molte settimane l'anno nella loro dimora settecentesca, Villa Oleandra, sul lago di Como (si trovavano a Laglio anche a fine luglio, quando per un violento temporale fango, tronchi e detriti invasero le strade della cittadina, giungendo fino alle porte della villa), e non è la prima volta che vengono in trasferta sul Garda, soggiornando presso Villa Feltrinelli a Gargnano.