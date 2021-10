A un Comune bresciano il premio "Ecohitech Award 2021"

La Città di Chiari è vincitrice del premio Ecohitech Award 2021: lo storico riconoscimento italiano alle eccellenze di aziende ed Enti pubblici per lo sviluppo di soluzioni e progetti innovativi per città più efficienti, più sicure e più vivibili. Un grande riconoscimento ottenuto grazie al progetto del nuovo Polo Scolastico delle Primarie che si aggiudica il Premio 2021 quale migliore progetto di efficientamento energetico, sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile.

Il nuovo Polo Scolastico è un complesso architettonico intelligente, articolato in nuovi spazi e funzioni, rigenerato e trasformato da struttura energivora a edilizia capace di produrre e cedere energia. L'intervento, oltre alla rigenerazione urbana ed alla razionalizzazione di sette fabbricati particolarmente energivori che originariamente ospitavano le scuole primarie (il fabbricato della scuola Varisco e quattro fabbricati di via Maffoni destinati alla definitiva dismissione; il fabbricato della palestra di via Lancini definitivamente demolito e il fabbricato di viale Mellini, riqualificato ed ampliato), ha consentito da un lato di liberare importanti spazi urbani per potenziare i servizi per la sosta urbana e dall'altro di aumentare l'offerta formativa. Un’esperienza che si somma a quella attualmente in corso di realizzazione per Polo delle Secondarie.

Il premio Ecohitech Award 2021 vede Chiari fare staffetta con Torino, che ha vinto nel 2020: edizione in cui sono state premiate città come Pavia, Roma, Vercelli e Cremona. Nato nel 1998 l’Ecohitech Award è il più importante riconoscimento assegnato alle Pubbliche Amministrazioni per i risultati di risparmio energetico ottenuti attraverso l’adozione di tecnologie innovative. Giunto quest'anno alla sua 21esima edizione, il premio ha ottenuto nel tempo il patrocinio dei Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico, e delle istituzioni territoriali di competenza, oltre a quello di diversi Enti e associazioni ambientaliste.

La cerimonia di premiazione si è svolta all’interno della vetrina internazionale di Key Energy – Ecomondo (27 ottobre 2021, Rimini Fiera) al termine di un convegno dedicato alla green e digital transition.«Oggi è un giorno molto importante per la nostra città – ha commentato con orgoglio il sindaco Massimo Vizzardi –. Abbiamo ricevuto un grande riconoscimento con questo primo premio per efficienza energetica agli Ecohitech Award 2021, superando anche Comuni più grossi come Ferrara, Milano, la Regione Emilia Romagna e altri cinquanta tra enti e imprese. Ciò deve farci riflettere sulle capacità di questa Amministrazione nel perseguire obiettivi che possono sembrare impossibili, ma che invece sono lungimiranti e che ora sono già realtà, a tutto vantaggio dell’intera nostra comunità. Un grazie sentito va a tutti gli uffici comunali, ai dirigenti e agli amministratori che hanno lavorato duramente per raggiungere questo traguardo».

«Edilizia sostenibile e innovazione energetica sono il nostro faro e sono utili all'ambiente – ha aggiunto il vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche, Maurizio Libretti –. Il Comune di Chiari con questo ulteriore riconoscimento di livello nazionale si colloca tra le migliori esperienze del Paese in materia di riconversione energetica: dimostra che ha fatto e sta facendo a pieno la sua parte nel ridurre l'impronta ecologica della città sull'ambiente. Dopo il premio ottenuto dal GSE lo scorso anno, ricevere anche questo altro prestigioso riconoscimento è una soddisfazione e conferma che siamo sulla strada giusta. Ma la rivoluzione energetica della città non è ancora conclusa. L'intervento di riqualificazione e ampliamento della scuola Toscanini attualmente in corso è un ulteriore importante tassello di questo articolato puzzle. La transizione energetica si potrà concludere con la realizzazione dell'ambizioso progetto, alla nostra portata, volto ad alimentare l'illuminazione pubblica della città solo con energia rinnovabile».