Nasce il Cammino del rispetto: 20 km lungo 13 affascinanti tappe

Un cammino in cui si parla di rispetto, in tutte le forme, modi e ambiti. Sull'altipiano di Tremosine sta per nascere un percorso che si aggiungerà ai tanti "cammini" presenti in Italia (l'ultimo dei quali, il "Cammino delle sorelle", che unisce Brescia e Bergamo). Quello dell'Alto Garda sarà un percorso escursionistico tematico, voluto da tutte le associazioni di volontariato locali, che si snoderà per oltre 20 km sull’affascinante altipiano di Tremosine.

Il Cammino del Rispetto è stato interamente finanziato da donazioni per un costo complessivo che si aggira sui 10.000€. In una prima fase è stato attivato il crowdfunding "CREO" promosso da BCC Garda, in collaborazione con Garda Vita, che si è accollata anche le spese di gestione della piattaforma, ed ha erogato delle premialità extra. Complessivamente BCC Garda ha investito nel progetto circa 2.000€. Il crowdfunding ha raccolto 6.000€ superando i 5.000€ del target necessario a realizzare il progetto base. L’Amministrazione comunale, oltre ad aver fornito tutte le autorizzazioni necessarie, ha donato le 11 panchine utilizzate nel Cammino per un valore di circa 1.700€. Per completare e arricchire il progetto si sono affiancate erogazioni liberali di privati e aziende che ci hanno permesso di raggiungere il target necessario.

Il cammino è composto da 13 tappe posizionate presso 13 campanili posti in altrettanti piccoli borghi. Un viaggio che ognuno potrà vivere a proprio modo, nella bellezza della natura e con tanti spunti di riflessione. Sarà ovviamente percorribile ogni giorno, in piena autonomia, seguendo le istruzioni riportate nel sito web dedicato www.ilcamminodelrispetto.com