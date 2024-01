Dal parcheggio di Piazza Vittoria all'antisemitismo: scintille in Consiglio comunale

Primo incontro del 2024 per il consiglio comunale di Brescia: i lavori del nuovo anno si aprono con l’ok della Loggia all’adozione della definizione operativa di “antisemitismo” promossa dal Centrodestra, e con l’introduzione di un nuovo regolamento per i consigli di quartiere. Sul tavolo anche un’interrogazione sulle sorti del parcheggio di Piazza Vittoria.

Sì alla definizione di antisemitismo dell'Ihra

Il voto relativo alla definizione operativa di antisemitismo era stato rimandato dal 21 dicembre scorso, quando maggioranza e minoranza avevano concordato il tentativo di arrivare a un documento bresciano e condiviso. L’assemblea è però arrivata all’appuntamento di gennaio senza una definizione bipartisan, e anzi con qualche rottura nella maggioranza. E la definizione votata - e approvata - è stata quella utilizzata dalla Strategia nazionale di lotta all'antisemitismo, già adottata dal Governo Draghi.

Il sì è arrivato dalla minoranza di centrodestra, dal gruppo Pd e da Azione; voto contrario, invece, per i consiglieri Catalano di Al lavoro con Brescia, Mahamood di Brescia Capitale e Gastaldi di Brescia Attiva, mentre si sono astenuti i consiglieri Ashkar, Labaran e Patitucci della lista Civica Castelletti. Motivo dell’opposizione è il fatto che la definizione accolta nella Strategia nazionale recepisce quella dell’Ihra, l’Alleanza Internazionale per la Memoria dell’Olocausto: “È riduttiva, limitante ed è stata facilmente strumentalizzata per colpire la libertà d’espressione individuale e collettiva” sostengono i consiglieri contrari. Inoltre il documento adottato bolla come espressione di antisemitismo anche pratiche di protesta pacifiche e rientranti nella scelta personale, come il boicottaggio di università o prodotti israeliani.

L’approvazione ha provocato proteste anche da parte cittadini giunti ad assistere al consiglio, fra i quali anche alcuni attivisti dell’associazione Diritti per tutti: alcuni di questi ultimi sono stati portati fuori dalle forze dell’ordine (guarda il video), dopo aver provocato l’interruzione dell’assemblea.

Un nuovo regolamento per i consigli di quartiere

Approvazione all’unanimità, invece, per il nuovo regolamento dei consigli di Quartiere cittadini. Risultato di un percorso di ascolto dei quartieri, oltre che delle diverse forze politiche, il nuovo regolamento ridefinisce, ampliandoli, gli strumenti di partecipazione a disposizione dei CdQ e il raccordo con presidi sociali cittadini come i punti di comunità e l’Urban Center del comune; introduce la previsione di un budget annuale complessivo nel bilancio comunale, nonché la possibilità di partecipare, in raccordo con la Loggia, a bandi di finanziamento per finanziare iniziative territoriali. Accolte, inoltre, due ulteriori richieste della minoranza: una più precisa definizione del bilancio partecipativo e la relazione annuale sullo stato della partecipazione in città, che un presidente di CdQ dovrà poi esporre.

In aula si percepisce soddisfazione bipartisan per l’esito del percorso, non senza qualche scaramuccia. “Sono contenta che dopo dieci anni il centrodestra abbia capito l’importanza dei Consigli di Quartiere nella vita della città” è stato il commento della Sindaca Castelletti. Critica che il centrodestra rispedisce al mittente per bocca di Rolfi: “il regolamento del 2014 non è minimamente paragonabile a quello di oggi”. Mentre il capogruppo di FdL Mattia Margaroli recrimina una certa indisponibilità all’ascolto nella maggioranza: “se non avessimo paventato 50 emendamenti non avreste mai accolto le nostre richieste, quindi sapremo come comportarci la prossima volta”. La maggioranza rimarca comunque l’approvazione di buona parte delle richieste del centrodestra. “Il voto favorevole di tutte le forze politiche certifica la bontà del lavoro di revisione attuato, e soprattutto del percorso di partecipazione allargata che a Brescia funziona da almeno 10 anni” dichiara il Presidente della Commissione Sicurezza e Partecipazione Luca Pomarici.

Il parcheggio di Piazza Vittoria

Botta e risposta tra la consigliera leghista Simona Bordonali e il vicesindaco Manzoni in merito al parcheggio di Piazza vittoria: all’interrogazione rispetto all’ipotesi di chiuderlo al pubblico, Manzoni risponde che “nonc’è una decisione presa, ma pensiamo un mix di azioni, come migliorare l’informazione agli automobilisti circa gli altri parcheggi disponibili in centro e potenziare l’interscambio con la metro”. Una risposta che non soddisfa la consigliera: “nella scorsa consigliatura, del Bono era stato più diretto e onesto dicendoci che il parcheggio non sarebbe stato chiuso. Oggi di fatto non abbiamo risposte”.