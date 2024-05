Marciapiedi, parcheggi, pista ciclabile: così è rinata Via San Zeno

Più spazio per tutti: non solo auto, ma anche bici e pedoni. Si presenta così la tratta nord di via San Zeno a Brescia, la cui opera di riqualificazione, avviata lo scorso ottobre da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), è giunta a conclusione.

L’intervento ha consentito di ampliare e mettere in sicurezza la sede stradale dalla rotonda di Via Carlo Zima fino all’incrocio con via Sostegno, realizzando marciapiedi pedonali su ambo i lati della strada e creando nuovi stalli di parcheggio. L’operazione ha visto anche la realizzazione di una nuova pista ciclabile su via Sostegno, in entrambi i sensi di marcia, tra via San Zeno e via Cremona. A completamento del lavoro di riqualificazione, l’area è stata dotata di una nuova rete di smaltimento delle acque meteoriche, di una nuova illuminazione pubblica e di un nuovo impianto semaforico all’incrocio tra le vie Sostegno e san Zeno.



Un impegno economico di 1,1 milioni di euro per Rfi, a valere sull’“Accordo per la sistemazione delle aree in fregio a via Sostegno in corrispondenza dell’ingresso posto a sud della stazione ferroviaria di Brescia e in via San Zeno” che l’ente capofila del polo Infrastrutture del gruppo FS Italiane ha sottoscritto con il Comune di Brescia nell’ottobre 2017. La Loggia, da parte sua, ha contribuito con una somma pari a 500mila euro. Gli interventi di riqualificazione di via Sostegno risalgono 2018: erano costati a Rfi circa 2,7 milioni di euro. Con questo intervento si concludono tutte le iniziative previste dagli accordi intrapresi nel 2017.