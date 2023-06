1000 Miglia: il trionfo di Andrea Vesco e Fabio Salvinelli

Stesso traguardo, stesso tappeto rosso e stessi vincitori. I bresciani Andrea Vesco e Fabio Salvinelli hanno conquistato anche l'edizione 2023 della 1000 Miglia. A bordo di una Alfa Romeo 6v del 1929 hanno vinto la quarta edizione consecutiva della corsa di auto d'epoca: sono i leader della Freccia Rossa dal 2021, ma Vesco aveva vinto anche nel 2016 e nel 2017 e 2020 insieme al padre Roberto. Per loro gli applausi e il consueto bagno di folla in viale Venezia, in attesta delle premiazioni ufficiali che avverranno in piazza Vittoria.

Secondo posto per la Lancia Lambda Spider del 1927 di Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli. Stessa auto, ma del 1929, per l'equipaggio composto da Luigi Belometti e Gianluca Bergomi che hanno conquistato il terzo posto.