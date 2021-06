Brescia: il parco Tarello ripulito dai Ministri Volontari di Scientology

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

I rifiuti vengono abbandonati sul prato e sotto le siepi. I Ministri Volontari di Scientology questa settimana si sono recati al Parco Tarello a Brescia 2, molto frequentato. Armati di sacchi, guanti e pinze e del desiderio di essere utili alla comunità bresciana, hanno attraversato l'ampio parco percorrendo siepi e attraversando il tappeto erboso. Sotto le siepi si sono trovati abbandonati fiocchi di pacco regalo, lattine, bottiglie, indumenti e in generale oggetti di maggiore dimensione. Sul tappeto erboso sono state raccolte cartacce, pezzi di plastica, mozziconi di sigarette e altre minutaglie che pigramente alcune persone abbandonano, piuttosto che portarsele a casa per deporle nei corretti contenitori atti alla raccolta differenziata e nemmeno per portare queste minutaglie nei numerosi appositi cestini presenti nel parco medesimo.



L'iniziativa dei volontari, da un lato vuole collaborare con la comunità nel mantenere in ordine il parco, dall'altro vuole incitare le persone ad assumere una abitudine nuova, quella di conservare il rifiuto che ognuno di noi si trova a produrre, anche solo quando scarta una caramella, per poi smistarlo a casa nel corretto contenitore. L'iniziativa si ripeterà il prossimo sabato al parco Castelli, tempo permettendo, per dare ancora un volta il messaggio di un atteggiamento individuale nuovo, senza aspettare iniziative pubbliche che, senza la collaborazione del cittadino, sono destinate a fallire. Il messaggio più in generale fa riferimento al motto dei Ministri Volontari "Qualcosa si può fare a riguardo".



L'iniziativa non vuole insegnare, ma mostrare quanto l'iniziativa della singola persona possa essere davvero portatrice di una nuova cultura attenta all'ambiente. I cittadini presenti hanno apprezzato il prendersi cura del parco cittadino. Ministri Volontari della Chiesa di Scientology Il Programma dei Ministri Volontari (VM) è stato lanciato più di trent'anni fa, in risposta ad un appello fatto da L. Ron Hubbard, fondatore di Scientology. Avendo notato un tremendo calo del livello di moralità nella società ed un conseguente aumento di droga e criminalità, L. Ron Hubbard ha scritto: “Se a qualcuno non piacciono il crimine, la crudeltà, l’ingiustizia e la violenza di questa società, può fare qualcosa per porvi rimedio. Può diventare un MINISTRO VOLONTARIO ed aiutare a civilizzarla, portando coscienza, gentilezza, amore, libertà dalle sofferenze, instillandovi fiducia, decenza, onestà e tolleranza”.



Di conseguenza, oltre a recarsi ovunque vi sia un disastro, i Ministri Volontari lavorano con gli enti pubblici delle città, aiutando a migliorare le condizioni nei luoghi in cui risiedono. I loro centri informativi e di studio sono riconoscibili dalle tende giallo brillante, sempre aperte al pubblico, durante le manifestazioni e le fiere dei fine settimana, in cui chiunque può iscriversi ad un corso o partecipare ad un seminario nella tenda stessa.