Per 4 giorni in un pozzo fondo 15 metri: il salvataggio del gattino

È sano e salvo il gattino di soli 4 mesi che è rimasto per quattro giorni intrappolato in un pozzo a Travagliato: i proprietari del piccolo animale – che vivono poco distante – hanno provato a recuperarlo per più di 72 ore consecutive, fino all’inevitabile decisione di allertare il 112 e mobilitare i Vigili del Fuoco.

La cronaca del salvataggio

Così lunedì sera, poco dopo le 21, in Vicolo Palazzi si sono precipitati gli specialisti del Saf, il nucleo Speleo-alpino-fluviale dei Vigili del Fuoco: i pompieri si sono calati nelle profondità del pozzo – che scende nel vuoto per circa 15 metri – e hanno recuperato lo spaventatissimo gattino, che li ha accolti con un misto di miagolii di paura e sollievo.

Nei quattro giorni di prigionia obbligata il gattino è stato comunque nutrito e dissetato dai padroni: con abile ingegno, i proprietari riuscivano periodicamente a calare nel pozzo acqua, cibo e crocchette utilizzando una scatola riconvertita per l’occasione, legata con una corda e poi accompagnata in fondo al tunnel.