Una mucca precipita nel dirupo: 8 ore per salvarla, è arrivato anche l'elicottero

Sono le 9.07 di domenica 10 luglio quando viene lanciato il curioso allarme, alla sala operativa del comando provinciale: una manza di circa tre quintali è caduta per diversi metri lungo un canalone che porta al lago del Cop. Siamo a Sonico, in località Malga Frigo nella zona della Val Malga, ad almeno 1.800 metri di altitudine.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

E' qui che è stato attivato un servizio di "soccorso animale", coordinato dal comando provinciale ed eseguito in "diretta" dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Edolo: raggiunta a piedi, si legge in una nota, è stato constatato che fosse ferita ma ancora in vita. A quel punto è stata assicurata a messa in sicurezza, in modo che non rischiasse di cadere ulteriormente lungo il pericoloso canalone.

Per il recupero è decollato l'elicottero Drago 51, dal reparto volo di Torino. Collocata nell'apposita rete, la manza è stata elitrasportata (un intervento spettacolare, sospesa nel vuoto) più a monte, dove si trovava la restante parte del gruppo di animali. A quanto pare la mucca aveva deviato il percorso della mandria, finendo per cadere appunto nel canalone. Sul posto anche un veterinario del distretto di Ats della Montagna. Una lunga giornata: l'intervento si è concluso intorno alle 17.30.

Altri interventi simili in Valcamonica

Non è la prima volta che in zone di montagna si verificano incidenti di questo genere. L'ultimo in ordine di tempo, rimanendo in Valcamonica, risale al settembre scorso: in quell'occasione, nella zona della Malga Val di Scala, Paisco Loveno, era caduto nel dirupo una vacca gravida. Per recuperarla e riportarla a "casa" sana e salva ci erano volute quasi 10 ore.

Altro intervento simile nell'estate di tre anni fa: una vacca era finita in una scarpata e per recuperarla era stato chiamato l'elicottero, decollato da Venezia. Ben più grave l'incidente dell'estate 2018: in quell'occasione erano precipitati ben 24 animali, probabilmente a causa di una strada dissestata, nella zona di Malga Malghetta, in territorio di Breno.