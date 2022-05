Orrore in paese, gatti presi a fucilate: due sono morti, uno è grave

Due gattini uccisi, impallinati, forse per uno stupido e macabro gioco: e ce ne sarebbero altri feriti e salvati appena in tempo dai veterinari, grazie al provvidenziale intervento dei residenti di Via San Gervasio a Roccafranca. In tutto il quartiere è allarme per la crudeltà di ignoti che, armati di carabine e pistole ad aria compressa, avrebbero preso di mira i gatti che vivono nella zona.

Gatti uccisi a Roccafranca

Lo scrive Bresciaoggi, che riporta il triste bilancio: come detto due gatti già uccisi e diversi animali invece feriti. “Uno degli animali è stato preso in extremis e salvato dopo un'operazione chirurgica che ha consentito di estrarre il pallino che si era schiacciato, deformato e incassato nel cranio dell'animale”, si legge.

Di quanto accaduto sono già stati informati i carabinieri, indagini in corso: i gatti sarebbero stati colpiti non da pallini in libera vendita, ma da munizioni che è possibile detenere solo con il porto d'armi. Dunque il cerchio potrebbe stringersi a breve.

Il maltrattamento di animali

Come riporta l'Oipa, l'Organizzazione internazionale per la protezione degli animali, la legge punisce chi:

cagiona la morte di un animale

cagiona lesioni ad un animale

sottopone un animale a strazio o sevizie

li sottopone a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche etologiche

li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi

li adopera in giochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche etologiche

somministra agli animali sostanze stupefacenti

abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività

promuove o organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica

li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura.

Il Codice penale prevede, per l'uccisione di animali, anche la reclusione da un minimo di 4 mesi a un massimo di 2 anni. Ogni cittadino testimone dei reati ha il dovere di denunciarli alle forze dell'ordine.