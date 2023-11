La pizzata di solidarietà per aiutare i pelosi del canile

Natale alle porte, o quasi: si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la pizzata di solidarietà organizzata dall'associazione Sos Randagi, a sostegno del Canile Rifugio di Brescia. “Ci troveremo per una pizzata in compagnia con grande tombolata – fanno sapere i volontari dell'associazione – per farci gli auguri di Natale e ringraziarvi per il calore e il supporto che ci date tutto l'anno, non solo durante le feste”. L'appuntamento è già fissato: venerdì 15 dicembre dalle 19.30 alla pizzeria Olimpo di Via Fura a Brescia. Partecipare costa 20 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini: prenotazioni entro e non oltre il 10 dicembre via Whatsapp ai numeri 348 1814651 (Barbara) e 347 8108636 (Monica).

Il Canile Rifugio di Brescia

“Con 70 cani e 30 gatti, in media – continuano dall'associazione Sos Randagi – il nostro rifugio gestisce quotidianamente molte emergenze e situazioni difficili. Per questo abbiamo sempre bisogno di tutto il supporto possibile. Pensiamo ai tanti cani accolti dal Sud perché senza speranza, o a quelli nostrani, provenienti da abbandoni di ogni tipo e dalle sempre più frequenti rinunce di proprietà. Ma anche gatti e gattini salvati da morte certa in strada o da situazioni di disagio”.

Tutti insieme per la pizzata solidale: “Vi aspettiamo per una serata piena di allegria e divertimento, necessari per avere la forza di affrontare il nostro impegno quotidiano. Oltre alla tombolata – concludono i volontari – potrete trovare tantissimi gadget e pensieri natalizi adatti a tutti, ma anche il nuovissimo libro dedicato ai cani abbandonati. Nel freddo inverno alle porte, siamo sicuri che potremo contare sul calore della vostra partecipazione”.