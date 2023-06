Sos Randagi: pizza e tombola per aiutare i cuccioli del canile

"A un cane non interessa la grandezza della tua casa, ma del cuore": è lo slogan che giganteggia all'ingresso del Canile Rifugio di Brescia - gestito da più di 20 anni dall'associazione Sos Randagi - e che ben rappresenta lo spirito del nuovo appuntamento conviviale organizzato dai volontari del canile, ma che giustappunto servirà a finanziare le attività per la cura e la tutela degli animali (cani e gatti) della struttura di Via Girelli. Il Canile Rifugio, ricordiamo, è aperto tutti i giorni (sabato e domenica compresi) dalle 11 alle 14. Info anche via mail a info@canilerifugiobrescia.it.

Pizza e tombola per aiutare il canile

Pizza e tombola, per cominciare bene l'estate in compagnia: appuntamento venerdì 23 giugno dalle ore 19.30 alla pizzeria Olimpo di Via Fura 131 a Brescia. La serata prevede un menu pizza al prezzo di 20 euro (pizza, bibita o acqua o birra piccola, caffè): gli interessati possono prenotare un posto entro e non oltre il 19 giugno prossimo, semplicemente inviando un messaggio Whatsapp ai numeri 348 1814651 (Barbara) oppure 347 8108636 (Monica).

"Divertimento garantito", fanno sapere i volontari di Sos Randagi, ma come sempre con spirito solidale: "Il ricavato della serata - spiegano - sarà utilizzato per un progetto che ci sta molto a cuore, ovvero la realizzazione di qualche box in più viste anche le innumerevoli richieste di cessione che purtroppo ogni giorno ci arrivano".