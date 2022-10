La "pizzata" di Halloween per aiutare i cuccioli del canile

Due adozioni in pochi giorni dopo l'accorato appello dei volontari per i "nonni" del Canile Rifugio di Brescia: prima Lilibet e poi anche Filippo hanno trovato una casa e una famiglia, dopo tanto aspettare. Ma nella struttura di Via Achille Grandi c'è sempre tanto da fare, e ogni aiuto è ben accetto: è con questo spirito che i volontari annunciato la "pizzata" di Halloween che servirà a sostenere e finanziare le attività dell'associazione Sos Randagi, che da più di 20 anni si occupa del Canile Rifugio.

La "pizzata" di Halloween

L'appuntamento è fissato per venerdì 4 novembre dalle ore 20 alla Pizzeria Olimpo di Via Fura 131 a Brescia: partecipare alla serata costa 20 euro (pizza, bibita e caffè) ma con prenotazione obbligatoria entro e non oltre il 31 ottobre (info e iscrizioni su Whatsapp al numero 348 1914651). Durante l'evento ci si scatenerà con l'imperdibile karaoke: operativo anche il banchetto con i gadget dell'associazione e la tradizionale pesca di beneficienza.

Il Canile Rifugio di Brescia

L'associazione Sos Randagi Brescia, fondata nell'ottobre del 2000, è un'associazione senza scopo di lucro nata dalla comune passione di più persone che hanno deciso di mettersi in prima linea per aiutare chi non può difendersi. Lo scorso autunno ha celebrato i suoi primi 20 anni di attività. L'obiettivo primario è l'affido coscienzioso dei cani abbandonati. L'associazione si impegna sempre di più a fare campagne di sensibilizzazione ed informazione nei confronti della popolazione, anche attraverso punti informativi (banchetti) presenti sul territorio della provincia di Brescia. Ogni cane dell'associazione Sos Randagi per quanto amato e coccolato dagli operatori, ha però bisogno di trovare una propria casa, una casa vera, con una famiglia umana, che li coccoli e che li curi, facendo dimenticare loro la malinconia del canile.

Tra di loro non ci sono solo cuccioli! Sono ospitati infatti anche e soprattutto adulti già traditi da qualcuno, che hanno bisogno di poter riprendere fiducia nel genere umano. Non sono tutti belli e a volte non sono neanche molto simpatici. Ma sono vivi e quindi tutti meritevoli di rispetto e di una nuova occasione. Per questo motivo chi opera nella nostra struttura è in primo luogo un punto di riferimento per i nostri cani; impara a conoscerli e a capirne i bisogni in modo da poter indirizzare al meglio gli eventuali aspiranti adottanti.

Il Canile Rifugio di Brescia si trova in Via Girelli 6, vicino all'uscita autostradale di Brescia Ovest. E' aperto tutti i giorni, anche sabato e domenica, dalle 11 alle 14. Per informazioni: