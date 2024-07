La pizzata di mezza estate per aiutare i cuccioli del canile

Un'altra estate bresciana, i soliti vizi: “Siamo solo all'inizio ma abbiamo già un calo di adozioni e un aumento di abbandoni”. Lo raccontano i volontari del Canile Rifugio di Brescia, la struttura di Via Girelli aperta da più di 20 anni e da sempre gestita dall'associazione Sos Randagi (il canile è aperto tutti i giorni dalle 11 alle 14, anche il sabato e la domenica: per info 371 5451578 oppure info@canilerifugiobrescia.it). Da qui l'appello a partecipare numerosi alla pizzata (con tombola) di mezza estate in programma venerdì 19 luglio alla pizzeria Shakespeare di Via Nikolajewka a Roncadelle: il ricavato sarà destino alle cure degli ospiti del canile e a varie opere di miglioramento della struttura.

Il menu comprende pizza più bibita, acqua o birra piccola, caffè e sorbetto a 20 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini: prenotazioni entro sabato 13 luglio (via Whatsapp) ai numeri 348 1814651 e 347 8108636. “Un evento che come sempre ci aiuterà ad affrontare l'estate, con i relativi abbandoni”, dicono ancora i volontari dell'associazione. Ricchi premi e cotillon per chi parteciperà: il “campione” della tombola riceverà in regalo un weekend per due persone.

Il Canile Rifugio di Brescia

L'associazione Sos Randagi di Brescia è stata fondata nell'ottobre del 2000: è un'associazione senza scopo di lucro nata dalla passione comune di più persone che hanno deciso di mettersi in gioco per aiutare chi non può difendersi. L'obiettivo primario è l'affido coscienzioso dei cani abbandonati, ma è impegnata in prima linea in campagne di sensibilizzazione e informazione alla popolazione, anche attraverso punti informativi e banchetti presenti sul territorio del Bresciano. Ogni cane di Sos Randagi, per quanto amato e coccolato, ha però bisogno di trovare una propria casa, una casa vera, con una famiglia umana che li coccoli e li curi, facendo dimenticare loro la malinconia del canile.

Tra di loro non ci sono solo cuccioli: sono ospitati anche e soprattutto cani adulti, già traditi da qualcuno, che hanno bisogno di riprendere fiducia nel genere umano. Non tutti sono belli, a volte neanche molto simpatici: ma sono vivi, e quindi tutti meritevoli di rispetto e di una nuova occasione. Per questo motivo, chi opera nel Canile Rifugio è in primo luogo un punto di riferimento per i cani: impara a conoscerli e a capirne i bisogni, in modo da indirizzare al meglio di eventuali aspiranti adottanti. Il Canile Rifugio di Brescia si trova in Via Girelli 6, vicino all'uscita autostradale di Brescia Ovest: è aperto tutti i giorni, anche sabato e domenica, dalle 11 alle 14. Per informazioni e contatti 371 5451578 oppure info@canilerifugiobrescia.it.