"Passeggiata a 6 zampe": cani, gatti e padroni insieme per solidarietà

Cani, gatti e padroni a volontà : tutti insieme per una divertentissima “Passeggiata a 6 zampe”, in programma domenica 24 settembre. Ultime ore per iscriversi alla camminata di beneficenza, sul Monte Netto a Capriano del Colle, organizzata dalle associazioni Telefono Difesa Animali e Sos Randagi: gli interessati possono inviare una mail (entro il 14 settembre) all'indirizzo eventi@telefonodifesaanimali.it, specificando il numero dei partecipanti e la taglia della t-shirt che verrà indossata nel corso della manifestazione. La quota di iscrizione per la passeggiata è di 15 euro a persone (gratuita per i ragazzi fino a 18 anni) e comprende il kit passeggiata oltre alla citata t-shirt.

Il programma della giornata

Il ritrovo è previsto dalle 15.30 al gattile del Monte Netto gestito da Telefono Difesa Animali: la struttura rimarrà aperta fino alle 19 per visite e affidi su prenotazione. La camminata prenderà il via, invece, intorno alle 16: si parte appunto dal gattile e si passeggerà per circa un'ora (nota di servizio: la strada è percorribile anche con passeggino). “I vostri cani – fanno sapere gli organizzatori – sono ospiti super-graditi, ovviamente al guinzaglio. Durante il percorso punto ristoro con acqua e crocchette: i cani dovranno essere tenuti al guinzaglio e, se necessario, indossare la museruola. Obbligo di raccolta delle deiezioni.

La giornata proseguirà alle 17.30 con una dimostrazione cinofile del gruppo Cacib: a seguire, dalle 18.30 alle 20, aperitivo vegano, stand con bar e birre del Birrificio Riversa accompagnate da un gustoso box preparato da Nona Ninì (pizzette miste, hummus di ceci con verdure arrosto e patate, tiramisù) al costo di 10 euro. Il menu è prenotabile entro il 14 settembre sulla pagina dedicata del portale di Nona Ninì.

Saranno inoltre presenti, per tutto il pomeriggio, le bancarelle delle Belerobe con oggetti solidali e le bancarelle dei gruppi Oipa e Pride Brescia: accompagnamento musicale griffato Radio Bruno.Â