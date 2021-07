A spasso con Fido: tutti i parchi e le aree cani di Brescia

Con il caldo torrido dell'estate bresciana raggiungere un parco verde, magari con qualche albero, può essere un toccasana per se stessi e soprattutto per i nostri amici a quattro zampe, che così possono stare alla larga dai pericoli (e dal calore) dell'asfalto approfittando di una bella sgambata in compagnia di altri amici pelosi.

La città di Brescia non ha nulla da invidiare alle grandi metropoli europee per quanto riguarda i parchi e le aree comunali attrezzate per i cani: dunque giardini e parchetti, sgambatoi ad hoc e altri spazi comodi e apposito. Questo è quanto emerge dall'ultimo censimento reso pubblico da Palazzo Loggia: in tutto sono 45 i parchi e le aree dove trovare spazi riservati ai cani, e di questi una ventina sono attrezzati con fontanella per eventuale refrigerio. Di seguito l'elenco completo.

Parchi e aree cani senza fontanelle

Parco Pertini (Via Ardeatine)

Parco La Vecchia (Via del Sebino)

Parco Ducos 2 (Via Lonati)

Parco Ragnoli (Via Sabbioneta)

Parco Torri Gemelle (Via Spalti San Marco)

Parco Dordoni (Via Repubblica Argentina)

Parco Croce Rossa (Via Monini Nikolajewka)

Parco Locatelli (Via Palazzoli)

Parco Caduta Muro di Berlino (Via Longure)

Parco Giffoni (Villaggio Sereno)

Parco John Lennon (Via della Trisia)

Parco Vento Mascheda (Caionvico)

Parco Folzano (Via Case Sparse)

Parco Ziziola (Via Botta)

Parco Tomasoni (Villaggio Sereno)

Parco Avis (Via Seriola Vescovada)

Parco Spalti San Marco (Via XXV Aprile)

Parco Casotti (Via Casotti)

Parco Via Sardegna

Area verde Via Rose (chiusa per lavori)

Area verde Via Tiziano

Area verde Via Robusti

Area verde Via Turati

Area verde Via Lupi di Toscana

Area verde Via Venturi (Fornaci)

Parchi e aree cani con fontanelle

Parco Zorat (Via Lottieri)

Parco Via Vannucci (Maggia)

Parco Pescheto (Via Corsica)

Parco Nassirya (Via Trivellini)

Parco Campo Marte

Parco Castelli

Parco Biagi (Via Monte Baldo)

Parco Tirandi (Via Tirandi)

Parco Casazza (Via Gadola)

Parco Sant'Antonio (Via Marconi)

Parco Lucio Battisti (Via Signorini)

Parco Peppino Impastato (Via Zappa, San Polo)

Parco Frugoni (Viale Caduti del Lavoro)

Parco Manzoni (Via Aldo Moro)

Parco Urbinati (Via Corridoni)

Parco delle Stagioni (Via Collebeato)

Parco Basaglia (Via Berardo Maggi)

Area verde Villaggio Badia

Area verde Via Savona (Chiesanuova)

Area verde Via Metastasio

Le regole delle aree cani di Brescia

Per una serena convivenza è necessario rispettare poche (ma fondamentali) regole. E' bene ricordare, ad esempio, che i cani all'interno delle aree possono essere condotti anche senza museruola o guinzaglio, purché rimangano sempre sotto l'attenta vigilanza e responsabilità dell'accompagnatore. E ancora, sembra banale ma purtroppo non sempre è così, i proprietari o detentori del cane sono sempre tenuti alla raccolta immediata delle feci dei loro animali.

Il proprietario di un cane, infine, è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale, e risponde (sia civilmente che penalmente) di eventuali danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso. Il cane deve essere sempre registrato all'Anagrafe canina.