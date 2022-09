"Sono qui, non mi vedi?": Convention cinofila e apericena a Palazzo Facchi

"Sono qui, non mi vedi?": è il titolo dell'evento organizzato a sostegno dell'associazione Sos Randagi, che ricordiamo gestisce il Canile Rifugio di Via Girelli a Brescia, in programma sabato 24 settembre a Palazzo Facchi di Brescia, al civico 74 di Corso Matteotti. L'iniziativa è patrocinata dal Comune.

Il programma della giornata

L'evento prenderà via alle 14 con l'apertura della mostra fotografica di Piercarlo Paderno e visita a Palazzo Facchi. Seguirà una vera e propria Convention cinofila, moderata da Diego Bonassi. Il programma:

ore 15.00 "Il cane e la Legge", con Antonio Di Loretto (direttore del Canile sanitario) e Cinzia Ardigò (Polizia locale Brescia)

ore 16.00 "Il cane nella realtà", con Roberto Sandri (educatore cinofilo) e Alessandro Maffini (istruttore cinofilo)

ore 17.00 coffee break

ore 17.30 "Il cane in società", con Francesca Maculan e Siria Svanera (istruttori cinofili)

Come partecipare

La serata si concluderà dalle 19 con una "Apericena benefit", a sostegno di Sos Randagi. Evento su prenotazione, ultimi posti disponibili: ingresso convention con sottoscrizione di 5 euro, apericena con sottoscrizione di 20 euro, apericena e convention 20 euro (pagamento anticipato). Per i minori di 14 anni ingresso scontato del 50%.

Informazioni e prenotazioni:

via mail a canilerifugiobrescia@libero.it

via Whatsapp al 348 1814651

Il Canile Rifugio di Brescia

L'associazione Sos Randagi, fondata nell'ottobre del 2000, è un'associazione senza scopo di lucro nata dalla comune passione di più persone che hanno deciso di mettersi in prima linea per aiutare chi non può difendersi. Lo scorso autunno ha celebrato i suoi primi 20 anni di attività. L'obiettivo primario è l'affido coscienzioso dei cani abbandonati. L'associazione si impegna sempre di più a fare campagne di sensibilizzazione ed informazione nei confronti della popolazione, anche attraverso punti informativi (banchetti) presenti sul territorio della provincia di Brescia. Ogni cane dell'associazione Sos Randagi per quanto amato e coccolato dagli operatori, ha però bisogno di trovare una propria casa, una casa vera, con una famiglia umana, che li coccoli e che li curi, facendo dimenticare loro la malinconia del canile.

Tra di loro non ci sono solo cuccioli! Sono ospitati infatti anche e soprattutto adulti già traditi da qualcuno, che hanno bisogno di poter riprendere fiducia nel genere umano. Non sono tutti belli e a volte non sono neanche molto simpatici. Ma sono vivi e quindi tutti meritevoli di rispetto e di una nuova occasione. Per questo motivo chi opera nella nostra struttura è in primo luogo un punto di riferimento per i nostri cani; impara a conoscerli e a capirne i bisogni in modo da poter indirizzare al meglio gli eventuali aspiranti adottanti.

Il Canile Rifugio di Brescia si trova in Via Girelli 6, vicino all'uscita autostradale di Brescia Ovest. E' aperto tutti i giorni, anche sabato e domenica, dalle 11 alle 14. Per informazioni: