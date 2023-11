Va a correre al tramonto e si trova faccia a faccia con un orso

Avvistato un orso a pochi chilometri dal lago d'Iseo. Lo racconta Alessandro Bianchi, 27 anni di Solto Collina, che se lo sarebbe trovato di fronte lunedì sera intorno alle 18 mentre era fuori a correre: “Sono partito da Solto Collina e stavo correndo verso Castro e Poltragno – spiega il giovane a L'Eco di Bergamo –. All'improvviso ho sentito un rumore e mi sono accorto che sotto di me, verso il lago, c'era un orso: si è subito allontanato, ha fissato a lungo la lampada che avevo in fronte, prima di scendere di nuovo verso il lago”.

Gli avvistamenti in primavera

Un incontro ravvicinato che per fortuna non ha avuto alcuna conseguenza. L'orso in questione potrebbe essere lo stesso esemplare che solo pochi mesi fa, in primavera, era stato immortalato dalle fototrappole posizionate tra Solto Collina e Sovere. “Confermato un duplice avvistamento di orso bruno nelle ultime 72 ore sul territorio bergamasco – scriveva la Polizia Provinciale di Bergamo nel maggio scorso –: nella tarda notte di domenica 21 in località Cerrete a Solto Collina, e nella notte di lunedì 22 in località Sellere a Sovere, due fototrappole di cacciatori in aperta campagna hanno immortalato il passaggio sul territorio di un esemplare di orso bruno. La vicinanza tra le due località induce a ritenere che si tratti, con ogni probabilità, dello stesso esemplare in fase di esplorazione del territorio”.

Le ultime segnalazioni

La segnalazione ha comunque messo in allerta residenti e istituzioni. “È stata di nuovo segnalata la presenza di un orso in zona San Defendente/Castro: si invita la popolazione a prestare la massima attenzione”, scrive Maurizio Esti, sindaco di Solto Collina. Sui social circolano inoltre diverse fotografie di presunte tracce di orso, lasciate sulle piante nei boschi tra Esmate e San Defendente: ma niente plantigradi in questo caso, quanto piuttosto i segni del passaggio di uno o più cervi.