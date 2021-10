Avvistato un orso a poca distanza dalle case: il Comune lancia l'allarme

L'allarme è stato lanciato su Facebook direttamente dal Comune di Bagolino: “In questi giorni sono stati segnalati eventi di danno presso capanni di caccia in provincia di Brescia nei Comuni di Idro, Anfo e Bagolino (a Ponte Caffaro), riconducibili alla presenza di un esemplare di orso nella zona. Dal 18 settembre ad oggi ci risultano 5 eventi di danno con distruzione di voliere e conseguente fuga o morte dei richiami vivi”.

E' il secondo avvistamento in poche settimane nella nostra provincia: nella seconda metà di agosto, ricordiamo, un orso bruno (nome scientifico Ursus arctos, il più grande carnivoro d'Europa) era stato infatti segnalato in Valle Camonica, nella zona della Valle del Miller al Parco dell'Adamello. Si sarebbe trattato, come riferito dallo stesso Parco, di un esemplare di orso adulto in dispersione dal Trentino.

L'allarme lanciato dal Comune

La seconda puntata è ora in Valle Sabbia, con un nuovo avvistamento. Per questo si invita alla massima cautela: “Al fine di evitare l'avvicinamento dell'animale a luoghi frequentati dall'uomo – scrive ancora il Comune di Bagolino – e quindi anche agli appostamenti fissi di caccia, e per salvaguardare gli uccelli di richiamo, sarebbe opportuno e consigliabile ritirare i richiami dalle voliere durante la notte, e di evitare di lasciare il pastone di alimentazione in prossimità degli stessi, con particolare riferimento ai Comuni sopra indicati”.

Cosa fare se si incontra un orso

Nel caso sfortunato in cui ci si trovasse faccia a faccia con un orso, è sempre meglio evitare di farsi prendere dal panico, ma piuttosto seguire una serie di precise regole di comportamento, così da garantire la nostra incolumità. Prima di tutto è fondamentale restare molto calmi, mantenersi ad almeno un centinaio di metri di distanza e far sentire la nostra voce, ma senza urlare, in modo che l'animale si allontani spontaneamente. Per saperne di più, a questo link.