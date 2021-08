Avvistato un orso sulle montagne bresciane: è il più grande carnivoro d'Europa

Avvistato un orso al Parco dell'Adamello, in Valle Camonica: ne dà notizia lo stesso Parco, con una breve nota, segnalando la foto (che è già virale) nella zona della Valle del Miller, in cui si vede “un esemplare di orso adulto in dispersione dal Trentino: essendo grandi camminatori, possono percorrere anche 30 chilometri al giorno”. Non è il primo avvistamento, di certo non sarà l'ultimo, sull'Adamello e non solo: nel Bresciano sarebbero già più di 20 gli avvistamenti, e solo negli ultimi tempi.

L'orso bruno: il più grande carnivoro d'Europa

L'orso bruno (Ursus arctos) è il più grande carnivoro in Europa e rappresenta un importante elemento vitale di ambienti ben conservati. E' diffuso nei Monti Dinarici e nelle Alpi, ma anche nelle aree in cui la specie è abbondante non è comune incontrare un orso: in genere, infatti, sono molto elusivi, percepiscono l'uomo come un pericolo e cercano dunque di evitarli. Ma gli incontri, si sa, possono sempre capitare: per questo è utile (e importante) conoscere il loro comportamento e saper valutare le circostanze di un eventuale incontro.

Cosa fare quando ci si trova davanti a un orso

In tal senso è lo stesso Parco dell'Adamello, contestualmente alla notizia dell'ultimo avvistamento, ad aver messo a disposizione un opuscolo – consultabile per intero a questo link – che riassume a grandi linee tutto quello che c'è da fare quando s'incontra un plantigrado. Vediamo tutto quello che c'è da sapere.